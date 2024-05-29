Fidan’dan Refah tepkisi: ABD desteklemese soykırım olmazdı

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Düzenlenen ortak basın toplantısında İsrail’in Refah kampına düzenlediği saldırılara değinen Fidan, özetle şunları söyledi:

“İsrail katliamlarına Refah’ta yenisini ekledi. Mümkün olan en sert ve en insanlık dışı faaliyetlerini sürdürüyor. Bu soykırımın cezasız kalmayacağına yürekten inanıyoruz. Başta ABD olmak üzere bazı ülkelerin desteği olmasa İsrail bu soykırımı sürdüremezdi. Gazze’de katliamın sona ermesi için çabalarımızı sürdüreceğiz. Başından beri bu savaşın durdurulmaması halinde yayılma riski olduğunu ifade etmiştik. Dün itibarıyla Mısırlı bir askerin Refah Kapısı’nda şehit edilmesi yayılma tehlikesinin ne kadar cari bir tehlike olduğunu gösterdi.

Uluslararası toplum geç hareket etmekte fakat şu ana kadar olmadığı şekilde Filistin davasını haklı gösteren bir durum oluşmuş durumda. Üç ülkenin (İspanya, İrlanda ve Norveç) Filistin’i tanıması, bir ülkenin de (Slovenya) tanıma yolunda olması son derece olumlu. İsrail illegal yerleşimciler yoluyla Filistin devletinin elindeki toprakları alıyor ve onlara yaşayacak bir devlet kalmaması için planlarını sürdürüyor. İnsanlık vicdanı ve kamuoyu artık bunu taşıyamıyor. Artık insanlar yeni bir Filistin gerçeğine gözünü açtı.”

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İSPANYA’YA GİDECEK

Bakan Fidan bu hafta Gazze Temas Grubu üyeleri ile birlikte Filistin’i resmen tanıyan İspanya’da görüşmelere katılacak. Ardından NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Prag’a geçecek.