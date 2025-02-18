Fidan’dan PKK açıklaması: Bu virüsten kurtulma zamanı geldi

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SURİYE

TRT World yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşmesini anlattı. Görüşmede Suriye’deki durumu da ele aldıklarını belirten Fidan, ABD’li yetkililerin bugün kendi politikalarını formüle ettiğini düşündüğünü ve detaylı görüşmeler için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Suriye’deki yeni yönetimin çok zorlu bazı sorunlar üzerinde çalışırken terör örgütü PKK/YPG işgalini durdurmanın da öncelikleri arasında olduğunu belirten Fidan, “Hem Suriye ve Türkiye’nin hem de Irak ve Kürtlerin çıkarları için PKK’dan kurtulmamız gerekiyor” dedi.

Fidan, terör örgütü PKK’nın ‘çok amaçlı bir terör örgütü’ olduğunu vurgulayarak, “Sadece Türkiye’yi hedef almıyorlar. İran’ı hedef alıyorlar, Irak’ı hedef alıyorlar, Suriye’yi hedef alıyorlar. Bu nedenle bu virüsten hep birlikte kurtulmanın zamanının geldiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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DEAŞ İLE MÜCADELE

Terör örgütü DEAŞ’ın yeniden ortaya çıkmaması için bölge ülkelerinin terör meselesini ele almak için sorunu sahiplenerek bir platform kurmasının önemine değinen Fidan, Türkiye’nin önerisini hatırlattı. Fidan, bu hususta istihbarat konusunun önemine atıfta bulunarak, yapılandırılmış bir mekanizmaya ihtiyacın olduğunu ve bunun sadece DEAŞ meselesinde değil sınır güvenliği konusunda çalışmak için de iyi bir başlangıç olacağını aktardı.

“Terör sorununu çözmek” amacıyla bölgeye yapılan müdahalelerin başka sorunlara da neden olduğuna dikkati çeken Fidan, bunların yaşanmaması için bölgesel sahiplenmenin önemini vurguladı.

GAZZE

NETANYAHU’NUN SAVAŞ NİYETİ

Bölgedeki gelişmelerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’deki ateşkesi sürdürmeye niyetli olmadığını gösterdiği değerlendirmesini yapan Fidan, “Tüm rehineleri alır almaz (Netanyahu’nun) niyeti maalesef savaşı yeniden başlatmak. Çünkü Amerikalılar dışında onu durduracak ne bir baskı ne de başka bir güç var” dedi. Fidan, ABD Başkanı Trump ve yönetiminin Gazze’de bir başka soykırımı önleme görevinin olması gerektiğini vurgulayarak, aksi durumda Trump’ın seçim kampanyası sırasında dile getirdiği savaşları durduracağı yönündeki mesajlarının boşa gideceğinin altını çizdi. Fidan, “Önümüzdeki iki hafta, ikinci aşamaya geçilmesi açısından büyük önem taşımakta” diye konuştu.

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UKRAYNA

AVRUPA MASADA MI

Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşında ‘derhal ateşkes’ istediğini hatırlatan Hakan Fidan, olası bir barış planının zor ancak denemeye değer olduğunun altını çizdi.

Fidan, savaştaki ölümler ve yıkımın büyüklüğüne dikkati çekti: “Türkiye, Ukrayna’da barışa katkıda bulunmak ve Ukrayna’nın yeniden inşasına katkıda bulunmak için her türlü rolü oynamaya istekli ve hazır. Şu an ABD yönetimi, Avrupalılar ve bizler; hepimiz, olası ateşkes ve barış planının farklı yönleri üzerinde çalışıyoruz. Ancak kısa vadeli acil ateşkes ihtiyacını uzun vadeli stratejik kaygılarla birleştirmek şu anda çok önemli bir konu. Şu anda üzerinde çalıştığımız konu tam olarak bu.” Bakan Fidan, Avrupalıların Ukrayna meselesinde masada olmama ihtimaline ilişkin, “Avrupalı dostlarımızın endişelerini gerçekten anlıyoruz. Dürüst olmak gerekirse haklı olduklarını düşünüyorum” dedi. Süreçte Avrupalılara da danışılması gerektiği mesajını veren Fidan, Türkiye gibi onların da sürecin parçası olması gerektiğini dile getirdi.

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YAPAY ZEKÂYA YAKIN TAKİP

Türkiye’nin yapay zekâ alanındaki konumuna değinen Fidan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilgili bakanlıklara bu konuda yoğun çalışma talimatı verdiğini belirterek, “Savunma sanayi üssümüzden başlayıp diğer dijital şirketlere kadar yerli şirketlerimizin yanı sıra diğer ülkeler ve diğer yabancı şirketlerle işbirliği ve ortak girişim üzerinde çalışmaya açığız” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın konuyla ilgili bir plan üzerinde çalıştığını vurgulayan Fidan, “Kendileriyle düzenli olarak görüşüyorum, çünkü bu çok rekabetçi bir alan ve uluslararası düzenlemelere de ihtiyaç var, dolayısıyla çok yakından takip etmeye çalışıyorum” diye konuştu.

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TRUMP DÜNYAYA ŞOK DALGALARI GÖNDERİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından bu yana mevcut uluslararası sistemi yeni ‘Amerikan bakış açısı’ ile sorguladığını belirten Fidan, tüm dünyaya şok dalgaları gönderdiği kanısında olduğunu kaydetti. Fidan, Trump’ın ABD’nin mevcut sistemden ‘daha fazla ne elde edebileceğini’ aradığına işaret ederek, “Çünkü onların bakış açısına göre, ABD verdiğinden daha azını alıyor. Bu sebeple tüm ilişkileri, ekonomiyi, ticareti, teknolojiyi ve güvenliği sorguluyorlar” diye konuştu.

TÜRKİYE GÜÇLÜ ORTAK

Avrupalı aktörlerin ‘yeni gerçekler’ konusunda oldukça endişeli olduğunu aktaran Fidan, alternatiflerin halihazırda tartışılmaya başladığını bildirerek, “Yeni bir güvenlik yapısı nasıl oluşturulabilir? Yeni bir ekonomik yapı ile nasıl ilerlenebilir? Avrupa’nın ABD’ye bağımlılığı nasıl azaltılabilir? Modern dünyada, mevcut zorluklar karşısında nasıl yol alınabilir?” sorularının sorulduğunu vurguladı. Avrupalıların Ukrayna, Ortadoğu ve ABD’nin Avrupa’dan çekilme ihtimali gibi konularda etrafına baktıklarına işaret eden Fidan, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde “güvenilir ve güçlü bir ortak” olduğunu gördüklerini söyledi.