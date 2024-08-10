Fidan’dan Netanyahu’ya: Tüm bölgeyi ateşe vermek istiyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, göreve geldikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile İstanbul’da bir araya geldi. Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde baş başa gerçekleşen görüşmenin ardından iki bakan, ortak basın açıklamasında bulundu.

Karadağ Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde Gazze’deki durumu da ele aldıklarını belirten Dışişleri Bakanı Fidan, özetle şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi Mısır ziyaretim esnasında El Ariş’te ve Refah’ta durumun ne olduğunu bizzat yerinde görme imkânı bulduk. Türkiye olarak Gazze’ye 56 bin tonu aşkın insani yardım malzemesi gönderdik. Gazze’ye en çok yardım gönderen ülke konumundayız. Gazze’ye yardım gönderen ülkelere de müteşekkiriz.

YARDIMLAR GAZZE’YE ULAŞAMIYOR

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Ancak El Ariş’te depolanan yardımların Gazze’ye ulaşmasında İsrail yüzünden çok ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Bunu da yerinde gittik gördük. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ve Uluslararası Adalet Divanı’nın aldığı kararlar ortada. İnsani yardımlar konusunda tüm uluslararası toplum İsrail’e baskı uygulamak ve Filistinlilerin açlığa mahkûm edilmesini engellemek zorundadır. Gazze’deki katliamın failleri cezasız kalmamalıdır. Bu caniler uluslararası mahkemelerde er veya geç hesap vermeli.

Böyle düşündüğümüz için Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davasını ilk andan itibaren destekliyoruz. Dosyamızı, Lahey’deki mahkemeye çarşamba günü resmen ilettik. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız.

LÜBNAN, YEMEN, İRAN...

Bu davalar maalesef uzun sürebiliyor. Ama Gazze’deki katliamın faillerinin hukuk önünde hesap vermelerinin, hak ettikleri cezaya çarptırmanın başka yolu da bulunmuyor. Vicdan sahibi diğer ülkeleri de Lahey’deki bu davaya müdahil olmaya buradan davet ediyoruz. Fundamentalist Netanyahu hükümeti Tüm bölgeyi ateşe vermek istiyor. Lübnan, Yemen ve İran’a saldırılar ve provokasyonlar bunun göstergesidir.”

BARIŞ ÇAĞRISI

- Gazze’de adil çözüm için çağrıda bulunan Fidan, “Bölgemizin daha fazla gerilime, yeni savaşlara tahammülü yok. İsrail’e şartsız destek verenler ülkelere sesleniyorum. Ortadoğu’da barışın yolu İsrail’in çılgınlıklarını dizginlemekten geçiyor. İsrail’i kayıt şartsız destekleyenler Gazze’deki katliamın suç ortağıdır” dedi.