Fidan’dan Kuran yakma tepkisi: Onlar da zararını görüyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’u Ankara’da ağırladı. Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerin zamandan ve şartlardan bağımsız olduğunu belirtti, “2021’de Türk dünyasının işgalden kurtulan Şuşamızda Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın (Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev) imzaladıkları Şuşa Beyannamesi tüm dünyaya şunu ilan etmiştir ki; güçlü Türkiye güçlü Azerbaycan’dır, güçlü Azerbaycan güçlü Türkiye’dir” dedi.

PROVOKASYONA İZİN

Fidan, Kuran yakma eylemiyle ilgili de “Danimarka ve İsveç’in bu sorunun ortaya çıkardığı potansiyel zararları ve tehditleri görmeye başladıklarını anlıyoruz. İsveç Başbakanı yazılı açıklamasında ‘2’nci Dünya Savaşı’ndan sonra en ciddi güvenlik durumunu yaşıyoruz’ ifadesini kullanıyor ki bu önemli. Ülkenizde bu kadar hassas konuda provokasyon yapılmasına izin vermeniz soru işaretlerini beraberinde getiriyor” dedi.

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ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin Azerbaycan ile eşgüdüm içinde yürütüldüğünü belirten Dışişleri Bakanı Fidan, uluslararası topluma “Taraflar arasında ayrımcılık yapmayın, barışı destekleyin, destek yerine köstek olmayın. (Ermenistan-Azerbaycan) Bölgesel huzur ve istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasından geçiyor. Bunun için Zengezur bağlantısının açılması büyük öneme sahip” çağrısında bulundu. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise Ermenistan’ın tutumunun soru işaretlerini beraberinde getirdiğini belirterek, şunları söyledi: “Azerbaycan, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesini açık şekilde destekledi. Ermenistan’ın bundan sonraki tutumu ise birtakım sorular doğuruyor. Şubat 2021’de Ermenistan’a barış anlaşmasının 5 temel ilkesini takdim ettik. Bundan sonra uluslararası arabulucuların vasıtasıyla müzakereler başladı. Şimdi müzakereler devam ediyor. 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan Başbakanı’nın (Nikol Paşinyan), Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü sözde de olsa açık şekilde kabul etmesi yaklaşık 2.5 yıl sürdü. Bu sözle yapılan onayın belgeye dökülmesi ve imzalanmasının bu kadar uzun sürmeyeceğini umuyoruz.”