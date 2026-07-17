Fidan’dan Kiev’de mesajlar: Savaş Karadeniz’e taşınmasın

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Kiev’de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ‘çatışmanın yayılması riski’nin halen ciddi bir tehdit olduğunu, çeşitli şekilde gerilimin tırmandığının görüldüğünü söyledi. Karadeniz’de huzurun korunmasının şart olduğunu vurgulayan Fidan, “Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz’e taşınmasını istemiyoruz. Karadeniz’de limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görülecek bir husus değildir” dedi. Bakan Fidan, bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğinin altını çizdi.

İSTANBUL GÖRÜŞMELERİ

Bakan Fidan, “Geçtiğimiz yıl özellikle artık görünür hale gelmiş İstanbul Görüşmeleri ile yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin ben çok faydalı olacağına inanıyorum” diye konuştu. İstanbul formatına bakıldığında tarafların çeşitli branşlarda yetkililerin bir araya gelerek gerçekten hem kendi içlerinde hem de kendi aralarında bir şeffaflık sağladığını aktaran Fidan, direkt müzakerelerin olduğunu ve çok güzel görüşmeler gerçekleştiğini söyledi.

TÜRKİYE HAZIR

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Bakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası bir barış anlaşmasının en önemli ayaklarından birinin Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantileri olduğuna dikkati çekerek, bu garantilerin verilecek kara, deniz ve hava unsurlarını içerdiğini kaydetti. Bu bağlamda Türkiye’nin katkısına ilişkin Fidan şöyle dedi:

“Türkiye, deniz unsurlarına liderlik yapmayı kabul etti, müttefiklerimizle de bu konuda anlayış birliği içerisindeyiz. Bu konudaki planlama çalışmaları ilgili müttefik ülke deniz kuvvetleri tarafından da yapılmakta.”

SAVAŞIN KAZANANI OLMAZ

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fidan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi konusuna “Savaşın kazananı olmaz, barışın da kaybedeni olmaz” ilkesiyle yaklaştığını belirtti. Fidan, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün teyit altında ve Ukrayna’nın haklı bir direniş içerisinde olmasının savaşı başka bir boyuta taşıdığını ifade ederek “21. yüzyılda Avrupa’da beş yıl konvansiyonel bir savaşın, giderek daha yıkıcı bir şekilde devam etmesinin hiçbir izahı yok. Giderek daha büyük yaygınlaşma riski de gösteren bir savaş. Hem coğrafi olarak hem yeni hedefleri içeren maalesef altyapılara doğru yönelmek durumunda hem de Allah korusun, yeni silah çeşitlerinin devreye sokulması bu yayılma riskini artırıyor. Dolayısıyla bizim barışa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” dedi.

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SİBİHA: GÖRÜŞMELER TÜRKİYE’DE OLABİLİR

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu savaşı bitirmek için yoğun çaba sarf ettiğini kaydederek, savaşın sonlandırılması sürecine katkı için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. Sibiha, “Müzakerelerin, özellikle de Sayın Zelenski ve Putin arasında gerçekleşebilecek olası görüşmelerin Türkiye’de yapılabileceğini ifade ediyoruz” diye konuştu.

KARADENİZ’DE NATO’NUN EN GÜÇLÜSÜ

Sibiha, Rusya’nın Kırım’ı yasadışı olarak ilhak etmesinden sonra Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin tehlikeye girdiğini kaydederek, “Rusya’nın Kırım’ı işgal etmesinden itibaren Karadeniz’deki güvenlik mimarisi neredeyse tamamen imha edilmiştir” yorumunu yaptı. Seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasının kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayan Sibiha, “Karadeniz güvenliğinin dengesini yeniden sağlamalıyız. Türkiye, Karadeniz’deki varlığıyla, deniz filosuyla birlikte günümüz itibarıyla bu konuda NATO’nun en güçlü devletidir” ifadelerini kullandı.

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FİDAN’A LİYAKAT NİŞANI

Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edildi. Zelenski görüşmede, Fidan’a Liyakat Nişanı takdim etti. Ukrayna makamlarından yapılan açıklamada, “Ukrayna Devlet Başkanı’nın kararıyla, devletler arası işbirliğinin güçlendirilmesine ve ikili ilişkilere sağladığı üstün kişisel katkılar dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a Ukrayna İkinci Derece Liyakat Nişanı takdim edilmiştir” denildi. Ukrayna’nın İkinci Derece Liyakat Nişanı, ülkeye olağanüstü hizmetlerde bulunan Ukrayna vatandaşlarına ve yabancı devlet temsilcilerine veriliyor.