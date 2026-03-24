Fidan’dan İran diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Görüşmelerde, İran savaşına son vermek amacıyla yürütülen temaslar konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Geçen hafta Dışişleri Bakanı Fidan, savaşın durdurulması amacıyla Körfez turuna çıkmıştı. Bu kapsamda Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret eden Fidan, mevkidaşlarıyla yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ARACILAR TÜRKİYE VE PAKİSTAN

- Ankara’daki diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ve İran arasında başladığı öne sürülen dolaylı görüşmeler Türkiye ve Pakistan üzerinden gerçekleşiyor. Taraflar arasında doğrudan bir temas olmadığı ancak Türkiye ve Pakistan aracılığıyla iki ülke yönetimi arasında mesaj alış verişi yapıldığı kaydedilirken, İran tarafının Washington yönetiminin taleplerini incelediği belirtildi.

Diğer yandan İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesi, İran ile ABD arasında bu hafta Pakistan’da bir görüşme yapılmasının beklendiğini, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in, Özel Temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner ile birlikte görüşmeye katılacağını öne sürdü. Gazete ayrıca “Washington savaşı sona erdirmek için 9 Nisan’ı hedef tarih olarak belirledi” ifadelerine yer verdi.

TEL AVİV GÖRÜŞMELERDEN HABERSİZDİ

- ABD Başkanı Trump’ın diplomasi ihtimalini gündeme taşıması İsrail tarafını rahatsız etti. İsrail Başbakanlık ofisi yetkilileri tarafından yapılan değerlendirmelerde ABD’nin sürece ilişkin bilgi vermediği, Tel Aviv yönetiminin Washington’dan açıklama beklediği ifade edildi. İsrail basınına yansıyan haberlerde hükümet ve güvenlik çevrelerinin müzakerelere temkinli yaklaştığı, İran yönetiminin ciddi tavizler vermeden anlaşmaya yanaşmayabileceği görüşünün öne çıktığı belirtiliyor. Tel Aviv yönetiminin Washington’a baskı yapmayı bırakması halinde ateşkes umudunun doğabileceği değerlendiriliyor. Bu arada İsrail Ordusu, siyasi kademe yeni talimat verene kadar İran’a saldırıları sürdüreceği mesajını verirken, Trump’ın açıklamaları sonrasında Tahran ve İsfahan’ı ard arda vurdu.

NETANYAHU: ‘SALDIRILARA DEVAM’

- İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu dün yayınladığı video mesajında ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü belirterek, “Başkan Trump, İsrail Savunma Kuvvetleri ve ABD ordusunun elde ettiği büyük başarıların, hayati çıkarlarımızı güvence altına alacak bir anlaşmayla savaşın hedeflerine ulaşması için önemli bir fırsat sunduğuna inanıyor. Buna paralel olarak, hem İran hem de Lübnan’daki saldırılarımıza devam ediyoruz. Yapılacak her türlü anlaşmada hayati çıkarlarımızı mutlaka koruyacağız” açıklamasında bulundu.