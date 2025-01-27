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Fidan’dan Irak’a: PKK’yı terör örgütü olarak tanımalı

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#Hakan Fidan#Irak#PKK
Fidan’dan Irak’a: PKK’yı terör örgütü olarak tanımalı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 07:00

Bağdat’ı ziyaretinde Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Fidan, “Irak’tan nihai beklentimiz yasaklı örgüt ilan ettiği PKK’yı terör örgütü olarak da tanımasıdır” dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat ziyareti kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. Ardından Hüseyin ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Irak’ta kalıcı istikrar ve refahın tesisi için güvenliğin tam sağlanması gerektiğine dikkat çekerek özetle şunları kaydetti: “Irak’la teröre karşı işbirliği, DEAŞ’a ve PKK’ya karşı olan mücadelemiz fevkalade önemlidir. PKK terör örgütü, Irak’ın egemenliğini ihlal etmekte ve ulusal güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. PKK, Türkiye’yi de Irak’ı da Suriye’yi de hedef almaktadır. Bölgemizin geleceği, rahat ve refah için teröre karşı ortak bir mücadele yürütmek zorundayız. Tüm imkânlarımızı birleştirip DEAŞ’ı da PKK’yı da yok etmeliyiz. Irak’tan nihai beklentimiz, yasaklı örgüt ilan ettiği PKK’yı aynı zamanda terör örgütü olarak da tanımasıdır.” 

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BÖLGESEL FAYDA

Fidan, Irak ve Suriye’nin güçlü bağlara sahip olmasının hem bu iki ülkeye hem de bölgeye büyük fayda sağlayacağını vurgularken, “Türkiye olarak bu yolda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. ” dedi.

Fidan, Bağdat ziyareti çerçevesinde Savunma Bakanı Abbasi ile de bir araya geldi. Bakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan’ı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci’yi ayrı ayrı kabul etti.   

IRAKLI BAKAN FUAD HÜSEYİN: ŞAM’LA TEMASTAYIZ

- Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, görüşmede Suriye’deki durumu da ele aldıklarını belirterek “Irak ile Türkiye arasında Suriye’deki duruma ilişkin nasıl tavır takınılacağı (Irak’ın) konusunda bir mutabakat var. Şam’daki yeni yönetimle sürekli temas halindeyiz ve çeşitli konularda koordinasyon sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye de zaten Şam’daki yeni yönetimle sürekli temas halinde” dedi.

 

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#Hakan Fidan#Irak#PKK

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