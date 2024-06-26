Fidan’dan Güney Kıbrıs’a:  Ateş sizi de bulur bizi de

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Önceki gün katıldığı bir televizyon programında Doğu Akdeniz’de tırmanan gerilim konusunda uyarıda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıslı Rumlardan kaynaklanan tehditlere dikkat çekti. Fidan Güney Kıbrıs’ı, “Buranın ve Yunan adalarının Ortadoğu’ya yönelik operasyonlar için kullanılıyor olmasının ne Kıbrıs Rum Kesimi’ne ne Yunanistan’a faydası olur. Bizim tavsiyemiz, Yunanlara da söyledik, buralardan, bu işlerden uzak durması. Çünkü Ortadoğu’da devam eden savaşlara bu şekilde siz müdahil olduğunuz zaman, taraf olduğunuz zaman bu ateş gelir, sizi de bulur. Zaten biz de aynı coğrafyadayız, gelir bizi de bulur” sözleriyle uyardı.

İNSANLIĞI İKİYE BÖLEN SAVAŞ

“3. Dünya Savaşı beklentisinde olunmalı mı?” sorusuna da Fidan, “Dünya bu senaryoyu ciddiye almalı, böyle bir risk var. Baştan beri biliyoruz. Gazze’deki soykırım insanlığı ortadan ikiye bölen bir savaş. Ekonomik rekabet, yapay zekanın devreye girmesi...” yanıtını verdi. Bakan Fidan, Netanyahu hükümetinin, Hamas’ı bahane ederek Filistin işgalini meşrulaştırmak istediğini de söyledi.

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UKRAYNA SAVAŞI ARTIK DURMALI

Bakan Fidan Çek mevkidaşı Jan Lipavski ile Ankara’da bir araya geldi. Ukrayna savaşının büyük bir güvenlik endişesine yol açtığına dikkat çeken Fidan, şunları söyledi: “Bütün savaşların sona erdirilmesiyle ilgili bir vizyonumuz var. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz, işgaline karşıyız. Ancak bu artık daha büyük bir savaşa dönüştü. Savaştan dolayı kamplaşma derinleşiyor. Rusya kendi kampını başka bir ittifak alanına yöneltti. Avrupa başka bir ittifak içinde. Yayılma riski ve kitle imha silahları kullanılma riski mevcut. Artık savaşın durması gerekiyor. Silahlar yerine diyalogla çözülmesi için siyasi ve psikolojik atmosfer oluştu. Gazze için de aynı şeyi söylüyoruz. Bölgemizde büyük bir barışa ve huzura ihtiyaç var.”

GÖÇ ÖNLEMLERİ

Bakan Fidan, gazetecilerin sorusu üzerine göçle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Düzensiz göç ve mülteciler konusunda biz de oldukça hassasız. Ülkemiz büyük miktarda göç alan bir ülke. Kısa sürede Avrupa Birliği’ndekinin (AB) toplamından fazlasını aldık. Bu konuda AB ülkeleriyle yürüyen çalışmalarımız var. Göç gönderen ve rota olan ülkelerle de yakın istişarelerimiz ve ortak çalışmalarımız var. Göçü önlemede tedbir almakla beraber, göç veren ülkelerin sosyoekonomik şartları nelerdir, bunu tartışmak gerekiyor.”

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ALMAN BAKAN DA UYARDI: BÜYÜK SAVAŞ RİSKİ ARTIYOR

Bakan Fidan’ın “3. Dünya Savaşı riski var” açıklamasının ardından Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Ortadoğu’da topyekûn savaş riskinin her geçen gün arttığı uyarısında bulundu.

Baerbock, İsrail-Lübnan gerilimine değinerek “Kuzey sınırındaki şiddet olaylarının artmasından son derece endişeliyiz. İstenmeyen bir tırmanma ve topyekun savaş riski her geçen gün artıyor” dedi. Ortadoğu ziyareti kapsamında İsrail’in Herzliya kentindeki Reizman Üniversitesi’nde düzenlenen güvenlik konferansında da konuşan Baerbock, ABD Başkanı Joe Biden’ın mayıs sonunda açıkladığı aşamalı ateşkes önerisinin “bu hedefe giden yolu” gösterdiğini belirtti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de geçtiğimiz günlerde dünyada 3 ya da 4 ay gibi kısa bir süre içinde büyük bir çatışma yaşanacağını söylemişti.