Fidan’dan ‘gizli oturum’ sunumu

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Komisyon Başkanı Fuat Oktay, gazeteciler, görevliler ve üye olmayan milletvekillerini salonun dışına davet ederken, Fidan’ın vereceği bilgilerin TBMM İçtüzüğü gereği “devlet sırrı” kabul edileceğini vurguladı. Komisyon üyesi olmayan DEVA Partisi milletvekilleri Emin Ekmen ve Burak Dalgın ile DEM Parti milletvekili Faruk Gergerlioğlu ise bu uygulamanın anayasaya aykırı olduğunu savunarak itiraz etti. Üç milletvekili uzun tartışmanın ardından salondan ayrıldı. Gizli oturumda kural gereği tutanak tutulmadı ve ses kaydı alınmadı.

Oktay, gizli oturuma geçilmeden önce yaptığı açıklamada, Fidan’ın bilgilendirme konularını “başta Filistin-İsrail ihtilafı gelmek üzere bölgede yaşanan krizlerin yarattığı etkiler; Türkiye’nin AB, ABD, Rusya, Çin, Türk dünyası ve İslam coğrafyasıyla olan ilişkileri; Afrika, Asya, Güney Amerika ile gelişen ilişkileri, BM reformu gibi hassas konulardaki duruşu, 360 dereceyi kapsayan politikaların geliştirilmesi ve desteklenmesi için parlamenter diplomasinin sunduğu fırsatların ve kanalların daha etkin kullanılması” olarak sıraladı.

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ELİ KANLI SUÇLUNUN DESTEKÇİLERİ

Öte yandan X hesabından açıklama yapan Bakan Fidan “Netanyahu’yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meclis Dışişleri Komisyonu’nun kapalı oturumda sunumunu yaptı. Dışarıya çıkarılan komisyon üyesi olmayan milletvekilleri itiraz etti.