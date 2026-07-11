Fidan’dan CAATSA ve F-35 mesajı: Yakında neticeye ulaşacağız

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Bakan Fidan, CAATSA ve F-35’le ilgili konuları çözme konusunda uygun adımların atıldığını ve yakında bir sonuca ulaşılacağını söyledi. TRT Haber’de soruları yanıtlayan Fidan özetle şunları söyledi:

CAATSA YAPTIRIMLARI: “Beklentimizi aslında Sayın Trump ifade ediyor. Yani biz baştan beri hiçbir şekilde müttefikler arasında yaptırım olmasını istemiyoruz. Bunlar siyasi veya idari kararlar olmamalı. Türkiye baştan beri liderliğiyle, parlamentosuyla bu fikirde. Avrupa başkentlerinde veya Amerika’da uzun zamandır bize yapılan ilan edilmemiş ve edilmiş yaptırımlar vardı. Bunları sistemli bir şekilde kaldırmaya yönelik çok ciddi diplomatik çalışmalarımız oldu. Avrupa’da artık bunu bir sorun olmaktan çıkardık. Amerika’da idari kararlarla alınabilecek konular da sorun olmaktan çıktı. Ama yasayla bağlanmış bir-iki tane konu var. CAATSA bunlardan biri. F-35’le ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlıklar olarak bunları çözme konusunda da uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız, yani bunda bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum.

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LOBİ FAALİYETLERİ: Türkiye’nin dostu olduğu kadar hasmı da olabiliyor zaman zaman. Bazı ülkelerin Amerika nezdinde lobi faaliyetlerinde bulunduğunu da açıkçası görüyoruz. Amerikan siyasetinin yine Türkiye’nin önemiyle onlara etki eden negatif manadaki aktörlerin çabası arasında bir ikilem içerisinde kalacağı bir sürece giriyoruz. Bunu yönetmek de diplomasinin işi, zaten bizler de bunun için varız. İnşallah bunu daha ileri bir şekilde çözeceğiz.

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F110 MOTORLARI: F-110 motorlarıyla (KAAN’da kullanılacak) ilgili ABD Kongre’nin yasal bildirim süresi de dün (9 Temmuz) itibariyle doldu, yani inşallah bundan sonra bir sonuç çıkmasını bekliyoruz.”