Fidan’dan büyükelçilere: Büyük resmi gözden kaçırmayın

Fidan, “Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika” temasıyla Ankara’da düzenlenen konferansın açılışında şunları söyledi:

“Dışişleri Bakanlığı, geçmişten bugüne devlet teşkilatı içinde müstesna bir konuma sahip, kadim devlet geleneğinin temsilcisidir. Hariciye teşkilatı, devletin bekası ile milletin refahı için daima kritik roller üstlendi. Bugün de gücümüzü milli iradenin tecellisiyle çeyrek asırdır ülkemize liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü duruşundan alıyor, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu kararlılıkla inşa ediyoruz.

STRATEJİK ANALİZLER

Türkiye, diplomasi geleneği ve kurumsal hafızası bakımından az sayıdaki köklü ülkeler arasında yer alıyor. Güçlü Türk diplomasisi, karşılaşılan sınamaların üstesinden başarıyla gelebilecek kudrette.

Çağın belirsiz ve öngörülemez yapısı diplomatların rolünü hiç olmadığı kadar hayati kılıyor. Enformasyon ile nitelikli bilgi arasındaki fark derinleşti. Bilgi kirliliğinin içinden milli menfaatleri ilgilendiren nitelikli bilgiyi tespit ederek stratejik analiz yapmak hayati hale geldi. Dış misyonların bulunduğu başkentlerde ne konuşulduğunu değil, ne kastedildiğini yetenekli diplomatlar anlayabilmektedir. Dış politikadaki olağanüstü gündem çeşitliliği nedeniyle diplomatların rolü her zamankinden daha hayati. Türkiye eksenli, bağımsız ve milli vizyonumuz esastır. Bugün Ortadoğu’dan Balkanlar’a, Afrika’dan Orta Asya’ya Türkiye’nin tutumunun kurulan denklemlerde dikkate alınması, bir Türkiye Vizyonu’ndan bahsedilmesi tesadüf değildir.

SİZLERDEN BEKLENTİM

Başkalarının ürettiği kavramlarla, başkalarının çizdiği sınırlar içinde siyaset oluşturma devri çoktan kapanmıştır. Sizlerden beklentim açık ve nettir: Günlük mesainin yoğunluğunda büyük resmi hiçbir zaman için gözden kaçırmayın. Stratejik öngörülerinizi ve yaratıcı fikirlerinizi bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.”