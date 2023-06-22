Fidan’dan Blinken’la Londra zirvesi

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UKRAYNA İyileştirme Konferansı için İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. İlişkilerin tüm yönleriyle ele alındığı kritik görüşmede, F-16 tedariki, İsveç’in NATO üyeliği, bölgesel ve küresel meseleler, Suriye, Rusya-Ukrayna savaşı ve önümüzdeki ay Litvanya’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi gibi başlıklar değerlendirildi.

İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİ

Londra ziyareti Hakan Fidan’ın KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerinin ardından Dışişleri Bakanı sıfatıyla ilk yurtdışı ziyareti oldu. Edinilen bilgiye göre, Fidan ve Blinken, İsveç’in NATO üyeliği konusunda fikir alışverişi yaptı. ABD tarafı süreçteki son duruma ilişkin bilgi aldı. Ayrıca, Türkiye’nin ABD’den tedarik etmek isteği F-16 blok 70 savaş uçakları meselesinde yine iki bakanın görüşmesinde gündeme geldi.

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BÖLGESEL MESELELER ELE ALINDI

Görüşmede ayrıca, Suriye’nin kuzeyinde gelişmeler ve terör örgütü PKK/YPG’nin bölgedeki faaliyetleri de değerlendirilirken, Türk tarafının Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör örgütleriyle mücadele edildiği mesajı verdiği öğrenildi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasındaki son durum konusunda karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

ERDOĞAN-BIDEN BULUŞMASI

11-12 Temmuz’da yapılacak NATO’nun Vilnius Zirvesi de iki bakanın gündeminde yer aldı. Fidan ve Blinken görüşmesinde, NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında muhtemel bir görüşmenin de ele alındığı tahmin ediliyor.

Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock’la da görüştü. Görüşmede tahıl koridoru, Suriye’nin kuzeyindeki durum ve İsveç’in NATO üyeliği konuları ele alındı. İki bakan kısa süre içinde Berlin’de ikinci kez buluşma isteklerini dile getirdi.

Fidan ayrıca Ukrayna, İtalya, Danimarka, Hırvatistan ve Avusturyalı mevkidaşlarıyla da görüşmeler gerçekleştirdi.

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Hakan Fidan Ukrayna İyileştirme Konferansı’na katıldı.

SAMİMİ DİYALOG

Blinken konuşmasına, göreve yeni atanan ancak yıllardır tanıdığı Hakan Fidan ile karşılıklı çalışacak olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek başladı. Hakan Fidan ise ABD'li Bakan'a ön adıyla 'Tony' diye hitap etti.

FİDAN: HER KONUDA AYNI FİKİRDE OLMAYABİLİRİZ

- GÖRÜŞME öncesinde Fidan ve Blinken kısa birer açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Fidan, şunları söyledi: “Bildiğiniz üzere, her konuda aynı fikirde olmayabiliriz ancak NATO ve diğer platformlardaki uzun süreli müttefikliğimiz bizi birlikte çalışmaya devam etmeye zorluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden geçen yıl İspanya’nın başkenti Madrid’de, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması’nı kurmuştu. Mekanizmanın amacı, çözüm bekleyen konuları ele almak ve işbirliğimizi daha da derinleştirmek için fırsatları araştırmaktır. Bu nedenle Bakan Blinken’la birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.”

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BLİNKEN: İLİŞKİLER ZENGİN VE DERİN

- BLINKEN görüşme öncesi “NATO zirvesi, İsveç’in katılım süreci, savunma işbirliği, enerji ve ekonomik işbirliği dahil bir dizi konuda ilerleme kaydedilmesi hakkında konuşacağız ancak ülkelerimiz arasındaki ilişki derin ve zengin” dedi. Blinken görüşme sonrası sosyal medya hesabında açıklamada ise yapıcı bir görüşme gerçekleştidiğini ifade ederek, “Türkiye değerli bir NATO müttefiki ve ortaktır” ifadelerini kullandı. Blinken, Fidan ile yaptığı görüşmede İsveç’in NATO üyeliğini ele aldıklarını aktardı.