×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Fidan’dan BlInken’a: İsrail’e baskı kurun

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Antony Blinken#ABD
Fidan’dan BlInken’a: İsrail’e baskı kurun
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 07:00

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, telefonda görüştüğü ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’a, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan’ın, Blinken ile karşı tarafın talebi üzerine telefonda görüştüğünü belirtti. Görüşmede, İsrail ile Hamas arasındaki müzakere süreci ve bölgede artan gerilimin ele alındığı vurgulanan paylaşımda, “Sayın Bakanımız, Hamas Siyasi Büro Şefi Heniyye’nin şehit edilmesinin ve Filistinlilere karşı devam eden katliamın İsrail’in barışın tesisi konusunda istekli olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi” ifadesine yer verildi. Paylaşımda, Bakan Fidan’ın Hamas’ın daha önce ateşkes konusunda yapıcı bir tutum ortaya koyduğu belirtilerek “Sayın Bakanımız, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti” denildi.
Fidan’ın ayrıca bölgede artan gerilimin kaygı verici olduğunu söylediği aktarılan paylaşımda, Blinken’a, İsrail’in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Fidan#Antony Blinken#ABD

BAKMADAN GEÇME!