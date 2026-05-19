Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Almanya’da AB vurgusu

#Hakan Fidan#Friedrich Merz#Hendrik Wüst
Ahmet Külahçı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2026 07:00

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Almanya’da Başbakan Friedrich Merz ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst ile görüştü.

Ardından Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Fidan özetle şöyle konuştu: “Almanya, Avrupa’daki en büyük, dünyadaki ikinci büyük ticaret ortağımız. 52 milyar dolar seviyesindeki ikili ticaret hacmimizi yakın vadede 60 milyar dolara çıkartabileceğimize inanıyoruz.

Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecini de ele alma imkânımız oldu. Bizim Avrupa Birliği’nden temel beklentimiz, Türkiye ile ilişkilerin ve AB adaylık sürecimizin siyasi saiklerden bağımsız şekilde yürütülmesidir. Türkiye’nin AB’nin savunma ve güvenlik erişimlerinden dışlanması, Avrupa’nın ortaya koyduğu güvenlik hedefleriyle çelişmektedir.”

