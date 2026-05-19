Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Almanya’da AB vurgusu

Ardından Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Fidan özetle şöyle konuştu: “Almanya, Avrupa’daki en büyük, dünyadaki ikinci büyük ticaret ortağımız. 52 milyar dolar seviyesindeki ikili ticaret hacmimizi yakın vadede 60 milyar dolara çıkartabileceğimize inanıyoruz.

Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecini de ele alma imkânımız oldu. Bizim Avrupa Birliği’nden temel beklentimiz, Türkiye ile ilişkilerin ve AB adaylık sürecimizin siyasi saiklerden bağımsız şekilde yürütülmesidir. Türkiye’nin AB’nin savunma ve güvenlik erişimlerinden dışlanması, Avrupa’nın ortaya koyduğu güvenlik hedefleriyle çelişmektedir.”