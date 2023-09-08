Fidan’dan Afrika yorumu: Krizlerin nedeni emperyal yöntemler

Haberin Devamı

Bakan Fidan şunları söyledi:

“Darbeler silsilesi son yıllarda Afrika’da maalesef görmek istemediğimiz sahneler ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunların iki ana nedeni var. Birincisi, Afrika’da özellikle sonradan bağımsızlığını kazanmış ülkelerin devletleşme ve siyasal sistemlerinin oturması ile ilgili problemler.

AFRİKA AÇILIMINA DEVAM

Özellikle ekonomik kalkınmanın yapılamayışı, altyapı, üst yapı, terörle mücadele gibi konular bunların hepsi devletleşme sisteminin tamamlanması ile ilgili konular.

İkinci ana neden ise dış müdahale. Bir takım emperyal güçlerin Afrika ile ilgili politikalarında takip ettikleri yöntemler, kullandıkları araçlar. Bu iki ana başlıktan dolayı Afrika’da siyasal krizler sürekli tetiklenerek devam ediyor. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde başlatılan Afrika açılımını sistemli bir şekilde devam ettirmekteyiz. Tüm taraflar için fırsat üreten bir işbirliği modelini uygulamaya devam ediyoruz.”