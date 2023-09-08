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Fidan’dan Afrika yorumu: Krizlerin nedeni emperyal yöntemler

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#Hakan Fidan#ANKARA#Ahmed Attaf
Fidan’dan Afrika yorumu: Krizlerin nedeni emperyal yöntemler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 07:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, Beştepe’de düzenlenen ortak basın toplantısında son olarak Nijer’deki askeri darbe ve bölge ülkelerindeki siyasi ve askeri istikrarsızlıklara değindi.

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Bakan Fidan şunları söyledi:

“Darbeler silsilesi son yıllarda Afrika’da maalesef görmek istemediğimiz sahneler ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunların iki ana nedeni var. Birincisi, Afrika’da özellikle sonradan bağımsızlığını kazanmış ülkelerin devletleşme ve siyasal sistemlerinin oturması ile ilgili problemler.

AFRİKA AÇILIMINA DEVAM

Özellikle ekonomik kalkınmanın yapılamayışı, altyapı, üst yapı, terörle mücadele gibi konular bunların hepsi devletleşme sisteminin tamamlanması ile ilgili konular.

İkinci ana neden ise dış müdahale. Bir takım emperyal güçlerin Afrika ile ilgili politikalarında takip ettikleri yöntemler, kullandıkları araçlar. Bu iki ana başlıktan dolayı Afrika’da siyasal krizler sürekli tetiklenerek devam ediyor. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde başlatılan Afrika açılımını sistemli bir şekilde devam ettirmekteyiz. Tüm taraflar için fırsat üreten bir işbirliği modelini uygulamaya devam ediyoruz.”

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#Hakan Fidan#ANKARA#Ahmed Attaf

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