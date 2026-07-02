Fidan’dan AB-Türkiye mesajı: Yapıcı rotada ilerliyor

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Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile düzenlediği ortak basın toplantısında şunları söyledi:

“AB tarafından yapılan gerçekten önemli bir ziyaretti. Üç komiserin aynı anda ziyaret etmesi ve birçok konuyu masaya yerleştirme imkânımız olması bizim açımızdan da önemli bir aşamaydı. Biliyorsunuz, Türkiye-AB ilişkileri son zamanlarda belli bir ivmeyle giderek daha yapıcı bir rotada ilerliyor. Her düzeyde ivme kazanan temaslar ve yapıcı adımlardan memnuniyet duymaktayız. Özellikle ekonomik, ticaret, güvenlik, araştırma teknoloji gibi birçok alanda Türkiye-AB’ye yüksek düzeyli güzeli ziyaret toplantıları yeniden başlatıldı. Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye’deki faaliyetlerini kısmen tekrar başlattı. Avrupa Tek Ödeme Alanı dediğimiz SEPA’ya Türkiye’nin ilgisi var. Oradaki teknik birimler çalışıyorlar. Görüşmelerimizde biz bu alanlara ilave eden dış politika, bağlantısallık, enerji, ulaştırma, ticaret, göç ve vize konuları gibi birçok konuları ele aldık ve güncel konuları gözden geçirdik. Aynı zamanda küresel güvenlik, bölgesel güvenlik, devam eden krizler, savaşlar Rusya, Ukrayna, İran, Hürmüz Boğazı ve İsrail yayılmacılığı konuların masaya yatırma imkânımız oldu.

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GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMESİ

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Gümrük Birliği güncellemesi meselesi konuda da iki taraftan da yoğun bir istek var. Bu konuda belli bir blokajı olmasından dolayı istenilen hızla adımlar atılamıyor. Avrupa Birliği’nde belli kararlarının hepsinde ortak kararla, ortaklaşmaya ihtiyaç yok, oyçokluğunda da olabiliyor. Gümrük Birliği’nin güncellenmesinden yana çünkü şu an mevcut yaklaşık 250 milyar dolara zaman zaman yaklaşan ticaret hacminin birdenbire 2 misline, 3 misline çıkma durumu var. Bu her iki taraf için de gerçekten faydalı bir durum. Dolayısıyla bunu mevcut şartlarda nasıl ilerletebiliriz, neler yapabiliriz onun da arayışı içerisindeyiz.

VİZE MESELESİ

Avrupa ile entegrasyonumuz arttıkça, özellikle iş dünyası, öğrenciler, sanat dünyası, turizm amaçlı ziyaretler çok fazla oluyor. Bu konuda (vize) Türkiye’den talep var. Onlar kendilerince ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorlar. Ama biz bu konuda daha da ileri işbirliğinin olmasını düşünüyoruz. Atılması gereken adımlar var. Onlar geçen yıl aşamalı vize kolaylaştırılmasını getirdiler. Bunu daha da ileri taşımak gerekiyor. Diğer taraftan vize serbestliği anlaşmasının yapılması için de belli şartların hayata geçmesi gerekiyor. O konudaki programları da birbirimizle paylaştık.”