Fidan’dan AB görüşmesi

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Görüşmeye ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan Fidan, özetle şunları söyledi: “Yaptığımız görüşmelerde, dış politikadan bağlantısallığa, ticaretten göç ve vize konularına kadar Türkiye-AB ilişkileri bağlamındaki tüm güncel gelişmeleri ele alma imkânı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, AB üyeliği ülkemiz için stratejik bir hedef olmaya devam etmektedir. AB ile ilişkilerimizi bu anlayış temelinde geliştirmeye hazırız. AB’nin de Türkiye ile olan ilişkileri nesnel kriterler ve liyakat temelinde, ayrımcılık yapmadan ilerletmesini bekliyoruz. Avrupa Komisyonu’nun üç önemli üyesinin ülkemize gerçekleştirdiği bu ortak ziyaretin, Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri arzu ettiğimiz seviyeye taşıma yönünde önemli bir adım teşkil etmesini temenni ediyoruz.” Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre taraflar, Türkiye’nin aday ülke statüsüne atıfla ve Türkiye-AB ilişkilerinin hızla değişen jeopolitik ortamda bölgesel istikrarın ve ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesindeki stratejik değerini vurgulayarak, Türkiye-AB ilişkilerini küresel bir perspektifle ele aldı.