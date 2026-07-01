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Fidan’dan AB görüşmesi

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri#Avrupa Birliği#Hakan Fidan
Fidan’dan AB görüşmesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 07:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu AB Komiseri Magnus Brunner’le dün Ankara’da bir araya geldi.

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Görüşmeye ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan Fidan, özetle şunları söyledi: “Yaptığımız görüşmelerde, dış politikadan bağlantısallığa, ticaretten göç ve vize konularına kadar Türkiye-AB ilişkileri bağlamındaki tüm güncel gelişmeleri ele alma imkânı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, AB üyeliği ülkemiz için stratejik bir hedef olmaya devam etmektedir. AB ile ilişkilerimizi bu anlayış temelinde geliştirmeye hazırız. AB’nin de Türkiye ile olan ilişkileri nesnel kriterler ve liyakat temelinde, ayrımcılık yapmadan ilerletmesini bekliyoruz. Avrupa Komisyonu’nun üç önemli üyesinin ülkemize gerçekleştirdiği bu ortak ziyaretin, Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri arzu ettiğimiz seviyeye taşıma yönünde önemli bir adım teşkil etmesini temenni ediyoruz.” Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre taraflar, Türkiye’nin aday ülke statüsüne atıfla ve Türkiye-AB ilişkilerinin hızla değişen jeopolitik ortamda bölgesel istikrarın ve ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesindeki stratejik değerini vurgulayarak, Türkiye-AB ilişkilerini küresel bir perspektifle ele aldı.          

 

 

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#Dışişleri#Avrupa Birliği#Hakan Fidan

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