Fidan ve Yerlikaya, Katarlı Bakan Al Misnad ile görüştü

Haberin Devamı

Katar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Maryam bint Ali bin Nasser Al Misnad, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı Ankara'da ziyaret etti.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "Katar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Maryam bint Ali bin Nasser Al Misnad’ı Bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Bakan ile Gazze ve Suriye’ye yönelik devam eden ve planlanan ortak insani yardım projeleri hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için Sayın Bakana teşekkür ediyorum" dedi.