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Fidan ve Yerlikaya, Katarlı Bakan Al Misnad ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Ali Yerlikaya#Katar
Fidan ve Yerlikaya, Katarlı Bakan Al Misnad ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 22:21

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Katar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Maryam bint Ali bin Nasser Al Misnad ile görüştü.

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Katar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Maryam bint Ali bin Nasser Al Misnad, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı Ankara'da ziyaret etti.

Fidan ve Yerlikaya, Katarlı Bakan Al Misnad ile görüştü

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "Katar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Maryam bint Ali bin Nasser Al Misnad’ı Bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Bakan ile Gazze ve Suriye’ye yönelik devam eden ve planlanan ortak insani yardım projeleri hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için Sayın Bakana teşekkür ediyorum" dedi. 

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#Hakan Fidan#Ali Yerlikaya#Katar

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