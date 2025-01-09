Fidan ve Tatar’dan dünyaya mesaj: Kıbrıs’ta iki devletten başka yol yok

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’de rejimin çöktüğü, Doğu Akdeniz’de dengelerin değiştiği, Kıbrıs sorununda ise mart ayında planlanan çok taraflı zirve hazırlıklarının yapıldığı bir dönemde KKTC’ye tarihi bir ziyarette bulundu. Fidan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafı başta olmak üzere Kıbrıs’ta iki devletli çözümden geri atmayacaklarını söyledi.

Başbaşa ve heyetler arası görüşmenin ardından Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rum yönetimine de seslenen Fidan, “Kıbrıs Türkünün son 50 yıldır bariz kaldığı izolasyon sessiz bir insanlık suçu haline dönüştü. Dünyanın gözü önünde cereyan eden insanlık suçunun sessiz ortakları var. Birçoğu ya bilerek ya bilmeyerek bu suçu icra ediyorlar” dedi. KKTC’nin gelişmesi için Türkiye’nin tüm gayreti gösterdiğini ve göstermeye de devam edeceğini vurgulayan Fidan, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra Kıbrıs’ta ayrı bir gerçekliğin oluştuğunu söyledi.

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TÜM YÖNTEMLER DENENDİ

Kıbrıs sorununda bugüne kadar tüm yöntemlerin denendiğini vurgulayan Fidan, 2 ayrı devletin hukuki bir statüye kavuşması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

“İki devletli bir çözümden başka yol kalmadı. Rum tarafının bu gerçeği bilmelerine rağmen bugün kendilerinin bile kabul etmediği bir çözüm yöntemini (federasyon) masaya getirmeleri beyhude bir zaman kaybıdır. Konuştuğumuz muhataplarımız kendileri de biliyorlar. KKTC’nin devlet statüsünün tescil edilmesinden başka bir yol yok.” Fidan, ötekileştirme ve uluslararası izolasyonlar gibi politikaların KKTC’nin “tarihsel yolculuğunu” engelleyemeyeceğini söyledi.

RUMLARA: CESUR OLUN

Kıbrıs Rum halkı ve siyasetçilerine de cesur olmaları çağrısında bulunan Fidan, iki ayrı devletin daha fazla kalkınma anlamına geleceğini belirtti. Fidan, “Kıbrıs’ta iki devletin katkısı büyük olacak. Sınırlar aynı, insanlar aynı kalacak. Uluslararası toplumu da bu konuda pozisyon almaya davet ediyorum, başka alternatif pratikte yok. Türkiye’nin, Yunanistan’ın, KKTC’nin ve GKRY’nin hep beraber bir araya gelerek daha iyi bir geleceği bölgemizde inşa etmesi mümkün” dedi.

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GELECEĞİ KAYBETMEYELİM

Kıbrıs’taki mevcut durumun, bölgedeki halklara ve tüm taraflara büyük bir fırsat sunduğuna dikkat çeken Fidan, geçmişte atılmayan adımların bugüne yansıdığını vurguladı. Fidan “Bu gelecek dün de bizi bekliyordu, ancak bu formülü hayata geçirmediğimiz için dünü kaybettik. Geleceği kaybetmeyelim. Bir araya gelerek, Ege ve Akdeniz’de birlikte barış dolu, huzur dolu bir geleceği inşa edelim” şeklinde konuştu.