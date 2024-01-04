Fidan uyardı: Savaşın yayılması ciddi bir risk

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da gazetelerin ve televizyonların temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda dış politikanın sıcak başlıklarına dair şu açıklamaları yaptı:

İSRAİL-FİLİSTİN

“Gazze’de yaşananlar, Batı’nın ve Avrupalıların bütün kredileri bir anda kaybetmelerine yol açtı. İnsanlık nezdinde, özellikle bizim jenerasyonlar nezdinde tüm kredilerini harcamış oldular. Bunu geri kazanmaları kolay olmayacak. Ukrayna-Rusya meselesindeki tavırlarının tersine, Gazze konusunda bambaşka bir yerde durmaları, ikiyüzlülüğün tavan yaptığı yerdir. İlke, erdem ve ahlaktan bahsedemiyorlar. Bunları tümüyle yok sayıyorlar. Tüm bunların, çok büyük bir jeostratejik kırılmaya zemin hazırladığını görüyorum.

KIZILDENİZ DENKLEMİ

Kızıldeniz, özellikle Yemen’de ikmal yollarına yönelik saldırılar bir denklem. Filistin sorunu olsun olmasın Amerika’yla ve Batı’yla çeşitli ülkelerin farklı meseleleri var. Bu çok boyutlu bir yaptırım savaşı, zaman zaman istihbarat savaşı, zaman zaman da fiili askeri çatışmaya ve eyleme doğru evriliyor. Bütün alanlarda devam eden bir çatışma süreci bu. Şimdi Kızıldeniz’deki özellikle ticaret yollarına yönelik faaliyet Amerika’nın ‘Biz bunu kontrol altına almak istiyoruz’ diye Batı’yla bir ittifak oluşturma çabası, bir deniz ittifakı ve buna yönelik bir ortak operasyon başlatması meselesi. Tam da bizim aslında dikkat çektiğimiz bölgesel yayılmayı içeren bir konu. Bu bölgesel yayılma meselesi, savaşın yayılması ciddi bir risk. Bu savaşın yayılması ciddi bir tehlike.

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TÜRKİYE’NİN TAVRI

Devletler gerektiği kadar sert tavır, tedbir almazlarsa kamuoyları bu konudan tatmin olmazsa, kamuoyu çeşitli gerekçelerle bu meseleyi kendi eline almaya yönelebilir. Bu radikal örgütlere zemin hazırlar. Bazen diyorlar ya, niye Türkiye bu kadar sert tavır koyuyor? Diyorum ki, Türkiye’deki seçilmiş bir lider var. O, toplumun duygularına tercüman olmak zorunda.

LÜBNAN’DA SUİKAST

(Lübnan’da HAMAS yöneticisinin öldürülmesi) Ben İsraillilerin Lübnan’la savaşa girmemek için kendilerini zor tuttuğunu düşünüyorum. Bu yol çıkmaz sokaktır. Öyle olursa savaş tabii bitmez. Meselenin çözülmesi isteniyorsa, barış ve iki devletli çözüme odaklanmak lazım. Tehditleri zor kullanarak elimine edeceğim dediğiniz zaman, burada belli şeylerin olacağını öngörmek zor değil. İsrail’in de Lübnan’daki bu operasyonu baktığınız zaman şöyle bir şey var. Bir Hizbullah hedefini, Hizbullah yöneticisini vurmuyor ama Lübnan’a ‘ben senin üstünde uçuyorum, takip ediyorum’ mesajını veriyor.”

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BLİNKEN GELİYOR

- Hakan Fidan toplantıda ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın Türkiye’ye geleceğini açıkladı. Fidan, “Cumartesi seyahati olacak. Benim misafirim olarak Türkiye’ye gelecek. Şu anda planlanan o, yani bir değişiklik olmazsa misafirimiz olarak geliyor” dedi.

PKK, ERBİL YÖNETİMİNE KARŞI

- Dışişleri Bakanı Fidan, PKK’yla mücadele ve Irak’la ilişkiler için de özetle şöyle dedi: “Terörle mücadelede Erbil’le tam bir işbirliğimiz var. Özellikle PKK konusunda bizim hassasiyetlerimizi paylaşıyorlar. PKK aynı zamanda Erbil yönetimini de hedef alıyor.

IRAK’A DA TEHDİT

PKK, Türkiye’ye karşı kurulmuş bir örgüttür. Türkiye’de bir metrekare toprak bile kontrol etmiyor. Ama Irak’ta büyük toprak alanlarını kontrol eder noktaya gelmişler. Sincar, Mahmur’u şimdi dağıtıyorlar. Mahmur, Süleymaniye, Zaho, Kandil vesaire buralarda PKK varlığı var. Yani alan kontrol ediyor, köyleri kontrol ediyor. Ya diyorum, ‘Bu bizim için bir tehdit değil. Sizin egemenliğiniz için bir tehdit. Silahlı bir grup var, kontrolsüz burada’. Bir de kalkınma yolunu konuşuyoruz. Bu örgütlerin bulunduğu bir coğrafyaya finansı nasıl getireceğiz?”