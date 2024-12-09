Fidan: Suriyeliler ülkelerine dönebilir

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlediği basın toplantısında Suriye’de son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca mültecilerin ülkelerine dönmesi için çalışmalara başladıklarını belirten Fidan, Türkiye’nin Suriye’deki yeniden inşa sürecine katkı sağlamak için gerekli adımları atacağını vurguladı. Fidan özetle şunları söyledi:

“Rejim çok önemli konular üstünde durmakta başarısız oldu. Devlet kurumları Suriye halkının ihtiyaçlarına cevap veremedi. Temel hizmetleri yerine getiremediler. Halkın yarısı hem ülke içinde hem de ülke dışında yerinden edildi. Bu göç akımlarına neden oldu. Komşu ülkeler ve Avrupa’da böyle baskılar oluştu.

ÜLKELERİNİ TERK EDENLER

Bu (dün) sabah itibarı ile Suriye yeni bir aşamaya ulaştı. Suriye halkı ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek. Uluslararası toplumun Suriye halkını desteklemesi gerekiyor. Ülkelerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir. Yeni idarenin düzenli bir şekilde kurgulanması lazım. Kapsayıcılık ilkesinden hiçbir zaman taviz verilmemeli ve intikam hedefi güdülmemeli.

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İLETİŞİM HALİNDEYİZ

Bölgede ve bölge dışında bütün aktörlerin dikkatli ve sakin bir biçimde hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa götürmemek gerekiyor. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve refahı korunmalı. Farklı gruplarla iletişim halindeyiz. Terör örgütlerinin, özellikle DAEŞ ve PKK’nın bu durumdan bir avantaj sağlamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye terörizmle mücadele konusunda tüm adımları atacaktır. Bütün azınlıklar, Hıristiyanlar, Kürtler, Müslüman olmayanlar adil bir muameleye tabii tutulmalı. Biz Suriye’de barış ve güvenliğin tesisi için elimizden geleni yapacağız. Astana ülkeleri, Türkiye, Rusya ve İran bir araya geldi ve bu gelişmeleri ele aldı. Biz bu çerçevede Rusya ve İran’ın yapıcı yaklaşımını önemsiyoruz. BM’nin Suriye temsilcisi de bizimleydi. Bölgesel ve uluslararası aktörlerle işbirliğimizi devam ettireceğiz.”

TERÖR ÖRGÜTLERİ KONUSUNDA ENDİŞELİYİZ

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Türkiye’nin Suriye’nin yeniden inşası için tüm kapasitesini kullanarak yeni yönetimle çalışmaya devam edeceğini belirten Fidan, “Tabii ki terör örgütleri konusunda endişeliyiz, bu nedenle çok dikkatli hareket ediyoruz. Amerikalı dostlarımızla sürekli temastayız. Son derece meşru Kürt taraflar var, ancak PKK hiçbir şekilde meşru bir taraf olamaz. Uluslararası terör savaşçıları da bu süreçte yer alıyor. Suriyeli olmayanlar, SDF’yi yönetiyor” dedi.

TELEFON DİPLOMASİSİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’de ESAD rejiminin devrilmesinin ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile telefon görüşmesi yaptı.