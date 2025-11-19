Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de sınamalar var

Haberin Devamı

TBMM’de Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’den Ukrayna’ya, Gazze meselesinden Avrupa’nın güvenliği tartışmalarına kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin 103 bin tondan fazla yardımla Gazze’ye en çok insani yardım gönderen ülkelerden biri olduğunu belirten Bakan Fidan, Suriye konusunda ise bir kez daha SDG meselesinin altını çizdi. Fidan, özetle şunları söyledi: “Suriye’de güvenlik ve istikrarın önünde hâlâ muhtelif sınamalar mevcuttur. 10 Mart Mutabakatı’nın hayata geçirilmesine yönelik olarak ABD ve Suriye hükümetiyle yakın eşgüdüm sürdürülmektedir.

İsrail’in Kuneytra, Dera ve Süveyda bölgelerinde yürüttüğü faaliyetler, güneyde yeni bir gerilim hattı yaratmaktadır. Tüm bu risklerin önünü almak üzere Suriye’nin terörle mücadele kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız sistematik bir nitelik kazanmıştır. Suriye sahasından ulusal güvenliğimizin tehdit edilebileceği bir ortamın kök salmasına izin vermeyeceğiz.

RUSYA-UKRAYNA BARIŞI

Avrupa’nın güvenliğini derinden etkileyen Ukrayna’daki savaş bağlamında da barışın tesisine yönelik çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde, Ukrayna’da barışın sağlanması için etkin çabalarımızı ve kolaylaştırıcı rolümüzü kararlılıkla ilerleteceğiz.

Milli davamız Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı, sürdürülebilir ve Ada’daki gerçeklere dayanan bir çözüme kavuşturulabilmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Sayın Tufan Erhürman’ın ülkemize gerçekleştirdiği ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanımızca Kıbrıs meselesine en gerçekçi çözümün iki devletin bir arada var olmasından geçtiği vurgulandı.”