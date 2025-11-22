Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: SDG’nin mevcut yapısı Türkiye için risk

Haberin Devamı

AK Parti Genel Merkezi’nde Marmara Bölgesi milletvekilleri ile bir araya gelen Fidan, edinilen bilgilere göre, milletvekillerinin çok taraflı platformlarda yürüttüğü çalışmaların Türkiye’nin haklı tezlerini dünyaya anlatmak ve Türkiye’nin çıkarlarını savunmak açısından önem taşıdığına vurgu yaptı. Türkiye’nin son dönemlerde dış politikada attığı adımlara da değinen Fidan, “Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği ve halkımızın çeyrek asırdır bu liderliğe gösterdiği yüksek teveccüh sayesinde, Türkiye eksenli, bağımsız ve milli dış politikamızı 360 derece perspektifiyle yürütüyoruz. Bu sayede, krizler çağında, kendi yönümüzü kendimiz tayin ediyoruz. Küresel ve bölgesel meselelerde kendi ağırlığımızı ortaya koyabiliyoruz” diye konuştu.

GAZZE’DEKİ SÜREÇTE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Gazze’de yürütülen süreçlerin tamamında Türkiye’nin de yer alacağını belirten Fidan, “Filistin halkının hakkını, hukukunu koruyan ve barışı önceleyen diplomasi çizgimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Her zaman vurguladığımız gibi, Filistin’de ve bölgede barışın anahtarı “İki Devletli Çözüm”dür. Filistin’de adil ve kalıcı barış için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

SURİYE’YLE HER ALANDA TEMAS

Suriye’deki gelişmelerin de ele alındığı toplantıda Fidan, Suriye hükümetine ve ülkenin birlik-bütünlüğüne verilen destek çerçevesinde, Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temasların devam edeceğini vurguladı. Fidan, “Suriye’de yeniden imar ve ekonomik toparlanma için güvenlik ve siyasi istikrar ön şarttır. Ancak Şara Hükümeti’nin, güvenlik kaygısı veya çatışma baskısı altındayken bu konulara odaklanması zordur” diye konuştu. Toplantıda SDG’ye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Fidan, “SDG’nin mevcut yapısı, Suriye’nin milli birliği kadar Türkiye’nin ulusal güvenliği için de tehdit oluşturmaktadır. İsrail’in saldırganlığı, yayılmacı ve özellikle Suriye’nin güneyine yönelik istikrar bozucu faaliyetleri de Suriye için risk oluşturmaktadır” dedi.

ERDOĞAN-ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ

- Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya arasında diplomasi, diyalog ve insani hassasiyeti önceleyen dengeli politikası sayesinde, tarafları müzakere masasında buluşturabilen yegâne ülke olduğunun altını çizen Fidan, “Cumhurbaşkanımızın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinde, sahadaki duruma dair güncel gelişmeler ve ateşkesin sağlanabilmesi için çeşitli ihtimaller kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kalıcı ve adil bir barışın sağlanması yolunda taraflarla yakın diyalog içinde etkin çabalarımızı ve müzakere temelli çözüm için kolaylaştırıcı rolümüzü sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.