Fidan: PKK’nın ortadan kalkması an meselesi

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Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıya Türkiye tarafından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün tarafından ise Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Ürdün Genel İstihbarat Departmanı Başkanı Tümgeneral Ahmet Husni de katıldı.

Görüşmede öne çıkan başlık Esad sonrası Suriye oldu. Ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hem Ürdün hem Türkiye’yle komşu olan Suriye’de kalıcı istikrarın önemine dikkat çekti, ülkenin yeniden inşası ve temel problemlerine getirilecek çözümlerin ele alındığını belirtti. Fidan, özetle şunları söyledi:

DEAŞ ZEHİRDİR

“DEAŞ, Müslüman toplumlar için bir zehirdir. Dinimizi kullanarak, sınırsız şiddet uygulayarak, vahşice insanların öldürülmesi, terör yoluna gidilmesi, toplumların ve devletlerin bu yolla ifsat edilmesi, istikrarsızlığın ve kaosun oluşturulması bizim sessiz kalacağımız bir durum değildir. Bu beladan kurtulmak için büyük bir hassasiyetle mücadele ediyoruz. Bölgemizde DEAŞ’ın tekrar yükselmemesi bizim için çok önemli. Kimden emir aldığı belli olmayan bu sapkın örgütle mücadelemize devam edeceğiz.

AN MESELESİ

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Kürt kardeşlerimizin asil duygularını sömürerek onlar üzerine kurdukları şiddet imparatorluğu artık çökmek üzere. Çok şükür Türkiye’de büyük bir temizlik yapıldı. Irak’taki kardeşlerimiz Sincar’daki işgale göz yumuyorlar. Niye oluyor, onu bilmiyoruz. O herhalde bir müddet sonra kalkar ortadan. Suriye’de şartlar değişti. Suriye’deki PKK/YPG’nin varlığının ortadan kaldırılması inşallah an meselesi. Tümünün varlığının ortadan kaldırılması an meselesi. Başta ABD olmak üzere bazı ülkelerin YPG’ye biçtikleri gardiyanlık rolünü saklayarak burada DEAŞ ile mücadele var diye bu konuyu ortaya sunmaları da gerçekle bağdaşan bir husus değil.

GARDİYANLIK YALANI

Sırf hapishane hizmeti versin, gardiyanlık hizmeti versin diye hem kendi toplumunuza hem de bütün dünyaya yalan söylüyorsunuz. Hapishane şartlarını Suriye’de yeni yönetim de sağlayabilir Türkiye de katkı sağlayabilir. Ama emelleriniz farklıysa, DEAŞ bahanesiyle başka politikaya hizmet edilmek isteniyorsa ona da geçit yok. Her türlü oyunu görecek durumdayız, sadece görecek değil bozacak durumdayız.”

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ÜRDÜN’DEN DESTEK

- TOPLANTIDA PKK ile mücadele konusunda Türkiye’nin yanında olduklarını belirten Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de Suriye’nin güneyinde istikrardan yana olduklarını belirtti. Türkiye ile koordinasyonun son derece önemli olduğunun altını çizen Ayman Safadi, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan DEAŞ’ın da bölge ülkeleri için büyük bir tehdit olduğunu söyledi.