Fidan: Lahey’e İsrail dosyası sunacağız

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Dışişleri Bakanı Fidan, dün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Daha sonra Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdulati ile bir araya gelen Fidan basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Gazze’deki vahşet uluslararası düzenin tüm acizliğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermiştir. İsrail’i kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası düzenin temellerinin sarsılmasının baş sorumlusudurlar. Ukrayna’da işgali suç sayanlar, İsrail işgalciliği karşısında üç maymunu oynuyorlar. Bunun ABD Kongresi’nde Netanyahu’nun ağırlanması hadisesinde de gördük.

BÖLGEYİ ATEŞE VERMEK İSTİYOR

Müzakerelerde oyunbozanlık yapan taraf hep İsrail olmuştur. İsrail bununla kalmayıp baş müzakereciyi kalleşçe katletmiştir. Bu suikast şunu açıkça ortaya koydu. Netanyahu barış istemiyor, Netanyahu tüm bölgeyi ateşe vermek istiyor. İsrail şiddetle yayılmacılık peşinde koşuyor”

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(İsrail’in Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılandığı sürece Türkiye’nin de dahil olduğunu hatırlatarak) İsrail, Gazzelilere insani yardım ulaştırılmasından bile ciddi rahatsızlık duyuyor. İsrail yerlerinden ettiği, bombalarla öldüremediği Gazzelileri, sistematik biçimde aç susuz bırakıyor. Bizler gerek Gazze’deki katliamın son bulması gerekse faillerinin yargılanması için Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde yoğun bir diplomasi yürütüyoruz.

TASMASINI SAHİPLERİ ELE ALMALI

(İsrail’in) Tasmasını sahipleri ele almalı. İsrail’in Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılandığı sürecin, yakın takipçisiyiz. Bu davaya Türkiye olarak müdahil olma kararı almıştık. Çarşamba günü başvuru dosyamızı Lahey’de mahkemeye teslim ediyoruz.”

SİSİ’YE ANKARA DAVETİ

Hakan Fidan Mısır Devlet Başkanı Sisi’yle görüşmesine ilişkin şöyle konuştu: “Kendisine Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettim. Kendisini en kısa zamanda Ankara’ya beklediğimizi de ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın şubat ayındaki tarihi Kahire ziyareti ilişkilerimize muazzam bir ivme kazandırdı. Bölgemizin bir ateş çemberine döndüğü bu günlerde, Mısırlı kardeşlerimizle yakın istişare içinde olmaya özen gösteriyoruz. Sayın Sisi’nin ülkemize yapacağı ziyaret esnasında Birinci Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı da yapılacak.”