Fidan Katar’a gidiyor

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 07:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Katar’a gidiyor. Fidan’ın temaslarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri’nin başkanlığında bu yıl Türkiye’de düzenlenmesi planlanan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite’nin 12’nci toplantısına yönelik hazırlıklar ele alınacak.

Bakan Fidan’ın temaslarında, Katar’a yönelik saldırılar karşısında Türkiye’nin desteğini yinelemesi, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesinin bölgesel güvenlik ve ekonomik istikrar açısından kritik önemde olduğunu vurgulaması bekleniyor. Görüşmelerde askeri ve savunma alanındaki işbirliği de gündeme gelecek. Bölgedeki gelişmelerin, Türkiye ile Katar arasındaki savunma işbirliğinin önemini artırdığı mesajının verilmesi öngörülüyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan’ın Körfez’deki ihtilafların kalıcı biçimde sona erdirilmesinin öncelikli olduğunu ifade etmesi ve bu kapsamda yürütülen diplomatik girişimlere ilişkin görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Temaslarda ayrıca, İsrail’in bölgedeki faaliyetleri, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki gelişmeler ile insani durumun da ele alınacağı bildirildi. Fidan’ın İsrail’in hukuksuz eylemleri ve bölgede yol açtığı insani felaketin uluslararası toplumun gündeminde tutulmasının önemine dikkat çekeceği ifade edildi. Kaynaklar, görüşmelerde ayrıca Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının bölgesel istikrar açısından taşıdığı önemin de vurgulanacağını belirtti. 

