Fidan: Gereği askeri harekât

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan’ın gündemin sıcak gelişmelerine dair önemli sorularını yanıtladı.

HAZIRLIK VE NİYET GÖRMÜYORUZ

“Suriye’deki yeni yönetimin bu sorunu (PKK/YPG) sahiplenmesi, kendi ülkesinin milli bütünlüğünü sağlamak adına gerekli adımları atması gerekiyor. Atacaklar bu adımları, birtakım görüşmeler devam ediyor. Savaştan korkanların olduğu bir yönetim değil yeni yönetim. YPG ile savaşacak kudreti var fazlasıyla. İsrail onların kapasitesini değil, önceki yönetimin kapasitesini vurdu. Bunların kendi hafif silahlarına yönelik bir kabiliyet kaybı yok. Askeri kabiliyetleri var ve YPG ile mücadele edebilirler. Bizim YPG’ye verdiğimiz ültimatom ortada. Uluslararası terör savaşçı niteliği taşıyan PKK’lı kadroların ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. Şu anda buna yönelik bir hazırlık ve niyet de görmüyoruz. Ve bekliyoruz.

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YÖNETİM GÜVENCESİNİ VERİYOR

Biz şunun için söylüyoruz askerî harekât olmasını istemiyorsanız bizim ve yeni yönetim tarafından şartlar ortada. Uluslararası ve başka ülkelerden gelen terör savaşçılarının, PKK’lı yönetim kadrosunun, Suriye’li ama örgütün üst düzey yöneticileri, kendilerini iyi biliyor, ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. Kalanların silahları bırakarak yeni sisteme dahil olması gerekiyor. Bu kansız, problemsiz bir geçiş. Orada PKK’lı olmayan aziz Suriyeli Kürtlerin normal hayata katılmaları ve yaşamaları gerekiyor. Suriye’deki yeni yönetim de bunun güvencesini bize veriyor. Verdiğimiz ultimatom noktasında hareket etmiyorlar (PKK/YPG), gereği yapılacak. Gereği askeri harekâttır. Şam onlarla konuşuyor, bir kere söylediler, bir daha söylediler. Ortada kategorik bir düşman yok. Sen terör faaliyeti içindesin, hapishane hizmetleri sunarak para alıyorsun, petrole çökmüşsün; ABD orada çeşitli bahaneler için var. İran, Rus varlığını bahane ediyorlardı şimdi DEAŞ ile mücadeleyi bahane ediyorlar. Diyoruz ki DEAŞ’lıların ortada dolaşmasını tabii ki istemiyoruz. Yeni hükümet bu işi üstlenmeye hazır. (ABD’ye rağmen operasyon yapar mısınız?) Yaptık zaten. Nokta operasyonlar yaptık. Milli güvenliğimiz bunu gerektiriyor.”

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İLK ADIM KALICI HÜKÜMET

Suriye’de yeniden imarı diğer ülkelerle başlatmamız gerekiyor. Elektrik enerjisi olmadan orada hayatı yeniden başlatmanız mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımız Enerji Bakanımıza da talimat verdi.

İşlem sıralaması yapacağımız zaman bir numaralı ödev halka hizmet edecek ve uluslararası muhataplığı sağlayacak hükümet kurulması. Sonra ülkenin yeniden imarı meselesi, yaraların sarılmaya başlaması önemli. Halep çok kötü durumda, maalesef. Yeniden imar edilmesi gerekiyor ki mülteciler dönebilsin. Bunun için yeniden yapılanma faaliyetlerinin bir an önce başlanması gerekiyor.

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ŞARA RASYONEL BİR LİDER

(Ahmet Eş Şara İLE GÖRÜŞME) Görüşmemiz bayağı uzun sürdü. Her türlü konuyu ele aldık. Bundan sonra Suriye’de ne yapılmalı, nasıl bir süreç yönetimi zihinlerde var. Biz Şam’daki yeni yönetimi yargılamadan ne istediğimizi, evrensel taleplerimizi kendi aramızda kararlaştıralım, sonra senden bunu istiyoruz diyelim. Belliydi zaten 4-5 madde. Suriye’nin komşuları için tehdit olmaktan çıkması, teröre özellikle DAEŞ ve PKK’ya yer veren bir alan olmaması, azınlıkların can mal güvenliğinin sağlanması, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması başta olmak üzere bu türden maddelerimiz vardı. Ahmet Şara’ya da bunu anlattık, ‘Ben de bu fikirdeyim, itirazım yok’ dedi. Bizim bu genel konular içinde iki hususumuz vardı. Biz 3.5 milyon kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. İkincisi, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki varlığının sona erdirilmesi konusunu ele aldık. Şara hem sorumluluğunun farkında hem de bölgenin kendisinden beklentilerinin farkında. Rasyonel ve oturaklı bir lider. Umudum var.

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ADI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ

Ahmet Şara ve ekibi, Suriye Milli Ordusu’nun destek vermesi, askeri güvenliğin sağlanması açısından önemli bir başlangıç, iki risk var, eski rejim mensuplarının örgütlenmeye giderek çatışmaya girmesi. Esad kalıntıları buharlaşmadı, kıdemliler kaçtı ama bir kısmı içeride. 4-5 yıl seçim yok sözünü, sözün gelimi olarak kullandığını düşünüyorum... Ben sordum rejimin şekli, devletin adı ne olacak diye. Adı Suriye Arap Cumhuriyeti olacak.