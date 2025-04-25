Fidan: Federasyon modeli masadan kalktı

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“Türk dünyasına yönelik çalışmalarımız kesintisiz devam etmekte. Son yıllarda Türk dünyasının kurumsallaşması ile ilgili atılan adımlar devasa adımlardır. Anadolu’nun merkezinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Sovyetler Birliği döneminde de Türk dünyası ideali olmuştu, bugün bağımsız Türk Cumhuriyetleri varken de Türk dünyası ideali vardır. Bu idealimiz asla zayıflamayacak. Son yıllarda meydana gelen küresel gelişmeler, Orta Asya’daki kardeşlerimizin gösterdiği gelişme, küresel aktörlerin ve AB’nin ilgisini artırdı. Bu anlaşılabilir ancak bu karşılıklı ilginin AB tarafından istismar edildiğini gördüğümüz noktalar var. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz, dostlarımızla temas halindeyiz, Bazı mahfiller bu sorunu kamuoyu önünde tartışmamızı istiyorlar, biz ailevi konuları kamuoyu önünde tartışmayı düşünmüyoruz. Attığımız adımlar, durduğumuz yer belli. Bu konuda sağduyulu hareket etmeye, her türlü konuyu aile meclisimizde ele almaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türkleri de büyük Türk dünyası ailesinin asli ve ayrılmaz bir unsurudur.

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FEDERASYON MODELİ MASADAN KALKTI

Rumlar ve AB ne derse desin tükenmiş federasyon modeli artık masadan kalkmış durumda. Bu model Rumlar tarafından ortadan kaldırıldı. Kıbrıs Türklerinin daha fazla izolasyonunu hedef alan bir müzakere süreci bizim hiçbir şekilde kabul edeceğimiz bir yaklaşım değildir. Kıbrıs Türklerinin iradesine saygı duyuyoruz ama kendi tavrımızı her zaman büyük bir netlikle ortaya koyuyoruz. Geçen yıllarda izolasyonun ortadan kalkmadığını gördüğümüz için ortaya yeni bir yol haritası koyduk. Bu yönde yapılan negatif propagandalara itibar edilmemesi önemlidir. Yapıcı politikalarımıza devam edeceğiz ama bu hak ve çıkarlarımızdan vazgeçildiği anlamına gelmez.

AVRUPA GÜVENLİĞİ MİMARİSİ

Türkiye ve Norveç gibi AB üyesi olmayıp NATO üyesi olan sınırlı sayıda ülke bu konuyu konuşuyor. NATO mimarisinin tek bir güvenlik mimarisi olması konusundaki stratejik ısrarımız hep devam etti, genel kabul de gördü. Fakat son birkaç aydır, ABD’de seçimlerden sonra yeniden başlayan bir tartışma var. Sonuç olarak AB aldığı bir kararla bir beyaz kâğıt ilan etti. Bu politika kâğıdına göre, AB’nin kendi ilgili sektörlerini nasıl besleyeceği, şirketlerin nasıl faydalanacağı ortada. Şu ana kadar ortaya çıkan tek hareket savunma sanayii ile ilgili geliştirilen bu inisiyatif. ABD’nin olmadığı kuvvet yapılanması ile ilgili herhangi bir tartışma şu anda yapılmıyor.”

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Bakan Fidan dün ayrıca, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Şeyh Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah’ı da kabul etti.