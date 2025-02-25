Fidan: Ev sahipliği yapmaya hazırız

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus mevkidaşıyla bir araya geldi. Basın toplantısında Türkiye’nin iki ülke arasında barış görüşmeleri için ev sahipliği yapma teklifini yineleyen Fidan, özetle şöyle dedi:

İLK BİZ BULUŞTURDUK

“Türkiye olarak ilk günden bu yana savaşa diplomasi yoluyla çözüm bulunmasını destekledik. Çatışmaların başlamasından kısa bir süre sonra tarafları İstanbul’da Barış Masası etrafında ilk kez bir araya getirmiştik. Karadeniz Tahıl Girişimi’ni başarıyla hayata geçirdik. Daha sonra da tarafları barışa ulaştıracak diplomatik çabalarımızı sürdürdük.

ABD’NİN GİRİŞİMİ

Bugün savaş 4. yılına girerken ABD tarafından başlatılan ve savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesini hedefleyen bir girişim mevcut. Bu durum bizim savaşın başından beri izlediğimiz politikayla örtüşmekte. ABD’nin yeni girişimine sonuç odaklı bir yaklaşım olarak büyük önem atfetmekteyiz. Çözüme iki tarafın da katılacağı müzakerelerle ulaşılabileceğine inanıyoruz. Bu çerçevede barışın görüşmeler yoluyla tesis edilmesi için her türlü desteği sağlamaya hazırız. Daha önce olduğu gibi görüşmelere ev sahipliği yapmaya da hazırız. Ayrıca Karadeniz’de serbest sefer güvenliği sağlanması konusundaki çabalarımızı da sürdüreceğiz. Son günlerde yapılan görüşmelerde gündeme gelen güvenlik garantilerini biz de yakından takip ediyoruz.”

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SURİYE’DE GÜVENLİK

Suriye’deki yeni dönem de görüşmenin önemli başlıklarındandı. Fidan, Suriye’de yaşananların umut verici olduğunu söyledi:

“Toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafaza edilmesi gerektiğine inancımız tam. Ayrılıkçı hareketlerin önünün kesilmesinde de benzer görüşteyiz. Türkiye’nin güvenlik kaygılarına herkesin saygı göstermesini bekliyoruz.”

LAVROV: İNGİLTERE ENGELLEMİŞTİ

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise uluslararası gerilimlere rağmen Türkiye ile Rusya’nın her alanda temas halinde olduğunu belirtti, Riyad’daki görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Lavrov şunları söyledi:

“Riyad’daki görüşmelerde farklı görüşler ortaya çıktı. ABD’li ortaklarımızla görüşmelerimize devam edeceğiz. (ABD’yle) Büyükelçilik faaliyetlerini başlatmak için bu hafta kapsamlı istişareler yapılacak. Umarım suni engellerle karşılaşmayız. Biz pozisyonumuzu değiştirmedik. (Zelenski) Fikirleri sık sık değişiyor, Avrupa ülkelerinin de fikirleri sık sık değişiyor. ABD’nin görüşü tutarlı. Ukrayna’nın NATO’ya girmemesi çok önemli. Askeri harekât, müzakerelerde bizi tatmin eden bir sonuç ortaya çıktığında durabilir. ABD’den İstanbul görüşmeleri temel olarak kabul edilebilir şeklinde bir açıklama duymadım. Güvenlik garantilerinden bahsedecek olursak bunun nasıl olacağı yazılmıştı, Ukrayna da formüle etmişti ama Batı bunu yasakladı. Biz İstanbul’da bulunduk, anlaşma imzalanacakken (dönemin İngiltere Başbakanı) Boris Johnson bunu engelledi. Biz anlaşmayı imzalamaya üç sene önce hazırdık.”