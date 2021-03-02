Fidan: Dış istihbaratta etkinliği arttırdık

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 2020 Faaliyet Raporu açıklandı. MİT Başkanı Hakan Fidan, “Teşkilatımız, özellikle koronavirüs salgını gölgesinde geçen 2020 yılında uluslararası sistemde yaşanan dönüşüme ve kendini farklı şekillerde üreten tehditlere karşı devletimizin milli çıkarları doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında başarılı çalışmalara imza attı” dedi.

CASUSLARI DEŞİFRE ETTİK

MİT’in internet sitesinde yer alan raporda, Hakan Fidan faaliyetleri şöyle anlattı:

“Teşkilatımız 2020 yılı içerisinde kanunun verdiği yetki ve sorumluluk halinde, çatışma bölgelerinde ülkemizin milli çıkarları doğrultusunda aktif görevler üstlenmiş, dış istihbarat alanında etkinliğini arttırmış, terörle mücadeleyi uluslararası boyuta taşımış, istihbarata karşı koyma alanında ülkemizi hedef alan casusluk faaliyetlerini deşifre etmiş, teknik istihbaratı çalışmalarının ana bileşeni haline getirmiştir. Teşkilat olarak, oyun değiştiren stratejiler üretme, istihbarat alanında yeni metotlar geliştirme, kendi tekniğini dünyadaki değişimler ışığında yenileriyle harmanlama, değişime en hızlı ve esnek şekilde uyum sağlama gayreti içerisindeyiz. Devletimizin köklü kuruluşlarından olan MİT, bir asra yaklaşan tarihin her döneminde ülkemizin bağımsızlığının ve gücünün önde gelen muhafızlarından biri olmuştur. Teşkilat mensupları da yüksek ahlakı kendilerine şiar etmiş, gerektiğinde gözlerini kırpmadan vatan uğruna şehitlik mertebesine erişmeye hazır gizli kahramanlar olarak devletimizin memur ettiği görevlerde tereddüte mahal bırakmadan vatana hizmet etmeye devam edecektir. Bu vesileyle görevleri sırasında hayatlarını kaybeden şehitlerimizi rahmet yad eder, fedakarca emeklerini ortaya koyan tüm kader arkadaşlarıma teşekkür ederim.”

2.5 MİLYARLIK HARCAMA

RAPORDA MİT’in çalışmalarına ilişkin detaylar bulunmazken, harcama bilgilerine kısaca yer verildi. Rapora göre, MİT Başkanlığı geçtiğimiz yıl toplamda 2 milyar 449 milyon TL’lik harcama yaptı.

PKK’LILAR SINIRDA YAKALANDI

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasadışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye girmeyen çalışan 5’i PKK mensubu 9 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Şanlıurfa-Ceylanpınar ve Mardin-Kızıltepe hudut hatlarında, yasadışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 9 kişinin yakalandığı belirtildi. Yapılan incelemede, yakalananlardan 5’inin terör örgütü PKK mensubu olduğunun tespit edildiği bildirildi.