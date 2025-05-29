Fidan bugün Ukrayna’da

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha’nın daveti üzerine Kiev’i ziyaret edecek olan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Başbakan Denis Şmihal ve Dışişleri Bakanı Sibiha’nın yanı sıra Rusya görüşmelerinde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüşecek.

SAVAŞIN ETKİLERİ AĞIRLAŞIYOR

Fidan’ın temaslarının bir numaralı gündem maddesi Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri ve Türkiye’nin oynadığı rol olacak. Dışişleri Bakanı’nın temaslarında Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğini bir kere daha yinelemesi bekleniyor. Fidan’ın Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki savaşın giderek ağırlaşan olumsuz etkilerine dikkat çekerek savaşın diplomasi yoluyla sonlandırılmasının gerekliliği ile adil ve sürdürülebilir barışın sağlanması ihtiyacına da vurgu yapacağı öğrenildi.

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KIRIM TATARLARI DA

MASADA

Fidan’ın temaslarında öne çıkan bir diğer başlığın ise Türkiye’nin büyük önem verdiği Kırım Tatarları konusu olması bekleniyor. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre Fidan, Kırım Tatarlarının haklarının güçlendirilmesi amacıyla Ukrayna Hükümeti tarafından yapılan hukuki düzenlemeleri takdir ettiğini ifade edecek. Dışişleri Bakanı, Ankara’nın bu konuda ilave olumlu adımlar atılması yönündeki beklentisini de görüşmelerde dile getirecek. Fidan temasları sırasında Kırım Tatarlarının Milli Lideri Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov başta olmak üzere Kırım Tatarı ve Gagauz Türkleri ile de bir araya gelecek.