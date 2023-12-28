Fidan-Blinken İsveç’i konuştu

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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşme ABD’nin talebi üzerine gerçekleşti. Görüşmede Bakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda dün alınan karara atıfta bulunarak, İsveç’in NATO üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM’nin uhdesinde devam ettiğini belirtti. Fidan, F-16 satışıyla ilgili olarak ABD yönetimi ve ABD Kongresi’nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin beklendiğini söyledi. Görüşmede ayrıca, Gazze’deki son gelişmeler ele alındı. Fidan, Gazze’de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini hatırlattı. Öte yandan görüşmede Kıbrıs konusu da gündeme geldi.