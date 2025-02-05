Fidan açıkladı: 15 Filistinli Türkiye’de

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Gazze’de ateşkes kapsamında İsrail tarafından Filistin’e geri dönmemeleri şartıyla serbest bırakılan 15 Filistinli’in Türkiye’ye gelmesiyle ilgili konuşan Fidan, “Türkiye’nin iyi niyeti siyonist propagandaya dönüşmesin” diye konuştu. Bakan Fidan’ın öne çıkan mesajları şöyle:

YAPTIĞIMIZ İNSANİ DESTEKTİR

“Türkiye ateşkesin sağlanması birinci önceliği olmak üzere devam eden soykırımın, insanlık dramının son bulması için destek oldu. Ateşkes hükümlerinin hayata geçmesi için de olabilecek tüm destekleri verdik. Belli miktarda Filistinlilerin, Filistin topraklarında kalmaması şartı var. Türkiye de bu konuda olumlu bir tavır gösterdi. 15 Filistinli Türkiye’ye geldi. Biz diğer bölge ülkelerinin de rol almasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Türkiye’nin insanlık dramını sonlandırmak amacıyla taşıdığı bu iyi niyetin propagandaya dönmesini istemiyoruz. Ateşkese destek için Türkiye’ye gelen Filistinlilerin bazı siyonist çevrelerce kullanılmasını istemiyoruz. Bizim yaptığımız barışa hizmettir, insani destektir. Tarafların işini kolaylaştırmaktır. Gilad Şalid olayında da bunu görmüştük.

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ANAYURTLARINDAN KOVULMALARI

Bizler bölgesel sorunlarla ilgilenmezsek üçüncü ülkeler belirleyici oluyor. Filistin halkının kendi topraklarından koparılması fikri gündeme getiriliyor. Filistinlileri anayurtlarından kovmaya dair her girişime karşıyız. Böylesi bir adım sadece yeni çatışmalara yol açacaktır. Filistinlilerin Ürdün ve Mısır’a gönderilmesine ilişkin fikrin beyhude olduğunu, bu konuda Mısır ile dayanışma içinde olduğumuzu dünyaya duyurmak istiyorum.

NETANYAHU ENDİŞESİ

Bu ateşkesin kalıcı olması için tüm uluslararası toplumun seferber olması gerekiyor. Hamas tarafı ateşkesin gereklerini yerine getirmek konusunda bir tereddüt taşımıyor. Ancak esirler serbest bırakıldıktan sonra İsrail’e dair soru işaretleri var. Netanyahu’nun savaşı yeniden başlatma ihtimali herkesi endişelendiriyor. Siyasi çıkarlar uğruna soykırımın yeniden başlatmasına engel olunmalıdır.”