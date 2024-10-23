Fidan: AB stratejik hedefimiz

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Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Fidan, şunları söyledi:

FETÖ’YLE MÜCADELE

“FETÖ’yle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Asla ve asla rehavete kapılmayacağız. Letonya, Türkiye’nin AB üyelik sürecine samimi destek veren ülkelerden biri. AB üyeliği Türkiye için stratejik bir hedeftir. AB ile ilişkilerimizin yapıcı ve sonuç odaklı bir şekilde geliştirilmesi yönünde siyasi irademiz mevcuttur. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu hususu yeri geldikçe vurgulamaktadır. Aynı netliği ve kararlılığı AB tarafında da görmeyi ümit ediyoruz.

ORTADOĞU’DA BARIŞ

İsrail’in Lübnan’daki saldırısının durmasını istiyoruz. İsrail, sivilleri öldürerek barışa ve güvenliğe ulaşamaz. İsrail’e ve tüm Ortadoğu’ya barış ve güvenlik gelmesini istiyorsak, Filistinlilerin kendi ülkelerinde kendi devletlerini kurmalarını uluslararası kamuoyu olarak desteklemeliyiz.”

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TÜRKİYE’NİN NATO ÇABALARI

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ise iki ülkenin NATO müttefiki olduğunu ve önemli coğrafyalarda bulunduğunu vurgulayarak “Türkiye’nin, NATO’nun güney kanadı ve tamamı için gösterdiği tüm çabalar gerçekten takdire şayan” ifadesini kullandı.