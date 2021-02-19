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Gündem
Haber Giriş: 19.02.2021 - 16:16 | Son Güncelleme:

Fezleke nedir?

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Fezleke nedir?
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Gündemdeki haberler ardından fezleke teriminin anlamı merak konusu oldu. Hukuki bir terim olan fezleke kelimesi, siyasi programlarda; internet, gazete ve radyo haberlerinde sıklıkla geçiyor. Peki, fezleke nedir,?

Fezleke, bir tahkikat veya muhakeme zabtının hülasası demektir. Bunda tafsilata girişilmeden işin ana hatları gösterilir. Bir teftiş raporunun kısaltılması halinde iktisab ettiği şekle de denir.

Fezleke, soruşturma veya cevaplı rapor konusu olmayan hususlarda belirli bir durumun aydınlatılmasına yönelik olarak inceleme raporu düzenlenir.

Özet haline getirilmiş teftiş raporlarıyla kısaltılmış eserler için de bu terim kullanılmıştır. Meselâ bu adın yaygınlaşmasına yol açan kişi Kâtib Çelebi'dir. Çelebi’nin Osmanlı tarihini konu alan iki ciltlik Fezleke'si, Ahmed Vefik Paşa'nın yine Osmanlı tarihiyle ilgili Fezleke-i Târih-i Osmânî'si bu türün en tanınmış eserlerindendir.

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