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‘Fezleke geldiğinde gereğini yapacağız’

#Semra Güzel#Fezleke#CHP
‘Fezleke geldiğinde gereğini yapacağız’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, HDP milletvekili Semra Güzel’in fezlekesiyle ilgili, “Terör ve terörist CHP’nin kırmızı çizgisidir. Fezleke Meclis’e geldiğinde gerekeni yaparız” diye konuştu.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun terör örgütü FETÖ’nün lideri Fethullah Gülen ile telefonla görüştüğü iddiasına, “Soylu ülkenin atanmış bakanı mı yoksa dedikodu bakanı mı?” tepkisini gösterdi.

TERÖRDEN MEDET UMAN...

Öztrak, düzenlediği basın toplantısında, özetle şunları söyledi: “Soylu dedikoduyu bıraksın yüreği yetiyorsa hain darbe girişiminden sonra kurulacak yurtta sulh konseyindekilerin ismini açıklasın. Yetmez, Gülen ile kimlerin fotoğrafı varsa, kimler onunla yürüdü, sofrasına oturduysa onları açıklasın. Bu ülkede terörden ve terörist başlarından medet uman kim varsa Allah belasını versin.

TERÖR TERÖRİST KIRMIZI ÇİZGİMİZ

(HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlık dosyasıyla ilgili) Terör ve terörist CHP’nin kırmızı çizgisidir. Fezleke Meclis’e geldiğinde gerekeni yaparız. Ama Fethullah Gülen ile kucak kucağa fotoğraf çektirenlerin fezlekesi ne zaman Meclis’e gelecek, bunu da gerçekten merak ediyoruz.

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KURBAĞANIN GÖZÜ PATLAR

(Enflasyonun haziranda tek haneye ineceği açıklaması) Milletimiz pahalılık altında inim inim inliyor. Bu ciddiyetsizliğe gülüyor. Dereye su gelene kadar kurbağanın gözü patlar. Güzel bir söz var, ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bir an önce sandığı getirsinler, herkes boyunun ölçüsünü alsın.”

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#Semra Güzel#Fezleke#CHP

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