Fezleke 24 saat içinde Meclis’e geldi

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Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren’e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke Meclis Başkanlığına sunuldu.

Tezkere, Meclis Başkanlığı’nca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu, Karma Komisyon’a havale edildi. Karma komisyonu yöneten Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’ın kısa sürede fezlekeyi gündeme alması bekleniyor. Komisyonun gelecek hafta toplanacağı belirtildi.

SÜREÇ BAŞLADI

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Milletvekilleriyle ilgili yargılama yapılabilmesi dokunulmazlığın kaldırılmasına bağlı. Bu süreç başlatılmış vaziyette. Yargılama süreci tamamen tarafsız yargı mercilerince yerine getirilecektir” dedi.

KOMİSYONDA SAVUNMA

Buna göre fezleke öncelikle Hazırlık Komisyonu’nda görüşülecek. Türkkan’ın her iki komisyona savunma yapma hakkı bulunuyor. Hazırlık Komisyonu dokunulmazlığının kaldırılmasına veya dönem sonuna ertelenmesine karar verebilecek. Hazırlık Komisyonu’nun raporu Karma Komisyon’da görüşülerek karara bağlanacak. Karma Komisyon’un raporu Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek son karar verilecek.