Feyzullah Kıyıklık kimdir nereli kaç yaşında?

Feyzullah Kıyıklık 15 Mart 1949'da Çorum'da doğdu. Baba adı Rüşdü, anne adı Halime'dir. Öğretmen, Eğitimci ve Avukat; İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Öğrencilik yıllarında talebe cemiyeti ve federasyon yönetiminde bulundu. 1971-1982 yılları arasında Beyoğlu Müftülüğünde memurluk, Safranbolu Lisesi ile Galatasaray Lisesinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği ve serbest avukatlık yaptı. 1983-1991 yılları arasında serbest avukat, Refah Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Bağcılar ilçesinin ilk Belediye Başkanlığı görevine seçilerek 4 dönem (15 yıl) bu görevi yürüttü. Birlik Vakfı, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, ÇEKVA, Hukukçular Derneği ve ÖNDER'in üyelik ve kuruculuklarında bulundu. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliğinin Başkanvekilliği görevini yürüttü.

23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi.

İyi düzeyde Arapça, orta düzeyde İngilizce ve Farsça bilen Kıyıklık, evli ve 3 çocuk babasıdır.