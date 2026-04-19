Feyza’nın şüpheli ölümü! Kayıp olarak aranıyordu, Cansız bedeni inşaat alanında bulundu

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucunda Keskin, aynı günün akşam saatlerinde boş bir binanın önünde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Feyza Keskin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Keskin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Isparta Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak taziye mesajı yayınladı. Sosyal üzerinden yapılan açıklamada, “Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencimiz Feyza Keskin’in ölümü haberini üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadeleri yer aldı.

Türkiye Satranç Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Milli sporcumuz Feyza Keskin’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunuyoruz. Kıymetli sporcumuza Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.