Fevzi Tokat kimdir, nereli? Şebnem Şirin torunu mu?

Fevzi Tokat, 1962 Yılında Denizli'nin Güney İlçesi'nde Pamukkale Şarapları firmasını kurdu. 1972 yılında kardeşi Yasin Tokat ile birlikte çalışmaya başladı. Pamukkale Şarapları, 50 yıl önce kurulduğunda yılda 100 bin litre şarap üretirken, ilerleyen yıllarda Türkiye'nin en modern tesislerinden birine sahip oldu ve 3 milyon 500 bin litre şarap üretimi yaparak başta Fransa ve Almanya olmak üzere üretiminin yüzde 25'ini Avrupa Birliği ülkelerine ihraç etmeye başladı.
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