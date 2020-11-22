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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 22.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fetullah’tı, Fethi oldu

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Fetullah’tı, Fethi oldu
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Fetullah D. (27) isimli genç, FETÖ’nün gerçekleştirdiği darbe girişiminden sonra isminin sıkıntılara yol açtığını savunarak avukatı Fırat Bilici, aracılığıyla adının değiştirilmesi talebiyle Kulu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

Avukat Bilici, “Davacının çevresinde ‘Fethi’ olarak bilindiğini, kalkışma girişiminden sonra isminin sıkıntılara yol açtığını” belirtti. Mahkeme de yaptığı araştırmada gencin herhangi bir suçtan aranmasının bulunmadığını belirledi. 9 Kasım’da gencin talebinin kabulüne karar vererek, ‘Fetullah’ olan isminin ‘Fethi’ olarak değiştirilmesine hükmetti. Gerekçeli kararda, “Medeni Kanunda, ‘adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir’ hükmüne yer verilmiştir. Adını benimsemeyen, kişiliği ile özdeşleştirmeyenin, adını değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır. Davacının Fethi olarak tanındığı, tanık anlatımıyla kanıtlanmıştır” dendi.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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