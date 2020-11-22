Fetullah’tı, Fethi oldu

Avukat Bilici, “Davacının çevresinde ‘Fethi’ olarak bilindiğini, kalkışma girişiminden sonra isminin sıkıntılara yol açtığını” belirtti. Mahkeme de yaptığı araştırmada gencin herhangi bir suçtan aranmasının bulunmadığını belirledi. 9 Kasım’da gencin talebinin kabulüne karar vererek, ‘Fetullah’ olan isminin ‘Fethi’ olarak değiştirilmesine hükmetti. Gerekçeli kararda, “Medeni Kanunda, ‘adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir’ hükmüne yer verilmiştir. Adını benimsemeyen, kişiliği ile özdeşleştirmeyenin, adını değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır. Davacının Fethi olarak tanındığı, tanık anlatımıyla kanıtlanmıştır” dendi.