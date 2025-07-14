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FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 33 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Terör
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 08:42

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'FETÖ'ye yönelik jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 50 şüpheliyi yakaladık. 33'ü tutuklandı. 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.' dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 50 şüpheliyi yakaladık. 33'ü tutuklandı. 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

2025 yılındaki FETÖ operasyonlarımızda, 910 kişi Tutuklandı. 1.006’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Şanlıurfa ve Yozgat'taki operasyonlarda yakalanan şüpheliler;
FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek,
Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak,
Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlamak ve
Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak suçlarından aranıyordu.

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Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığımızı operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.🇹🇷

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Terör

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