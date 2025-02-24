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FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda 77 şüpheli adliyede

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#Antalya#FETÖ#Terör
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 12:43

Antalya merkezli 31 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda gözaltına alınan 353 şüpheliden 77'si Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.

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FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik bir döner restoranı zincirine düzenlenen operasyonda Antalya'da gözaltına alınan 77 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki ifade işlemleri tamamlandı.

Döner şirketinin yönetim kurulu başkanı Ö.Ş. ve 6 yönetim kurulu üyesinin de aralarında bulunduğu şüpheliler güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile ihraç edilen hakim ve kamu görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi.

Diğer şüphelilerin ise gözaltına alındıkları kentlerde adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

 

OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-40 operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

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#Antalya#FETÖ#Terör

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