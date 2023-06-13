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8 ilde FETÖ operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#Terör#Polis
8 ilde FETÖ operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 11:19

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yurt genelinde düzenlenen operasyonlar sunucu FETÖ iltisaklı 25 kişi göz altına alındı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgütle iltisaklı şahıslar ile irtibatlı oldukları ve ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen, ifade ve teşhislerde adı geçen 14 şahsın yakalanmasına yönelik Ankara ili merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Düzenlenen operasyonda 2’si yüzbaşı (1’i ihraç, 1’i açıkta), 9’u astsubay (5’i aktif,1’i ihraç, 3’ü emekli) ve 2’si eski askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 13 şahıs gözaltına alındı.

Örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock kullandıkları tespit edilen, ifade ve teşhislerde adı geçen 11 şahsın yakalanmasına yönelik Manisa ve İzmir illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda ise 1’i öğretmen (aktif), 1’i avukat, 1’i işçi (kamu-aktif), 3’ü özel sektör çalışanı, 2’si emekli ve 3’ü işsiz olmak üzere toplam 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Örgüt içerisinde mütevelli olarak faaliyet yürüttüğüne dair ifade ve teşhislerde adı geçen 1 şahsın yakalanmasına yönelik Elazığ’da gerçekleştirilen operasyonda 1 emekli şahıs olmak üzere ülke genelinde toplam 25 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.
Ayrıca yapılan aramalarda 20 bin Türk lirası, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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#FETÖ#Terör#Polis

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