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FETÖ’ye operasyon: 17 şehirde 39 gözaltı

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#Ali Yerlikaya#FETÖ#Operasyon
FETÖ’ye operasyon: 17 şehirde 39 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik 17 ilde düzenlenen ‘Kıskaç-27’ operasyonlarında 39 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Örgütün sözde askeri ve emniyet mahrem yapılanması ile güncel yapılanması ve finans yapılanması içerisinde faaliyette bulunan, ByLock kullanıcısı ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 39 şüpheli, düzenlenen eşzamanlı baskınlarda yakalandı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların işbirlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek” dedi.  

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#Ali Yerlikaya#FETÖ#Operasyon

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