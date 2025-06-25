FETÖ’ye ‘Muvazzaf asker’ operasyonu: 158 gözaltı

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11’i albay, 18’i yarbay 158 kişi gözaltına alındı. Yürütülen soruşturmaya göre; örgüt üyeleri market, büfe, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde bulunan ankesörlü sabit hatlar üzerinden iletişim sağlıyordu. Buna bağlı olarak FETÖ soruşturmaları kapsamında 80 şehirdeki adli birimlerin kullanımına açık sabit hat veri havuzunda incelemeler yapıldı. Araştırmalar sonucunda 174’ü muvazzaf asker olmak üzere toplamda 176 kişi hakkında FETÖ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

29’U ALBAY VE YARBAY

İstanbul ve İzmir merkezli 41 ilde düzenlenen operasyonda 158 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, 17’si Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 31’i Jandarma Genel Komutanlığı, 115’i Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 13’ü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na mensup, 11’i albay, 18’sı yarbay, 47’si binbaşı, 32’si yüzbaşı ve 6’sı teğmen, 61’i astsubay / uzman çavuş olmak üzere görev yapan askeri personel bulunuyor.

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SAVCILIKTAN RAKAMLAR

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı bilgilendirmede, darbe girişiminden sonra haklarında işlem tesis edilmeyen diğer asker şüpheliler için 1918 operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Bilgilendirmede “Operasyonlar kapsamında 28 bin 262 şüphelinin tespit edildiği, 25 bin 869’unun gözaltına alındığı, 9 bin 55’inin tutuklandığı, 13 bin 972’sinin adli kontrol kaydıyla, 2 bin 842’sinin kayıtsız serbest bırakıldığı, 2 bin 393’ünün firari konumda bulunduğu, ilerleyen aşamalarda birçoğunun yakalandığı, serbest bırakılmasına karar verilen toplam sayıdan 9 bin 533’ünün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgüt mensupları ve işleyişi hakkında faydalı bilgi verdikleri, yakalanan toplam şüpheli sayısına göre itirafçı oranının yüzde 37 olduğu” ifadeleri kullanıldı.

MAYDONOZ DÖNER’E ÜÇÜNCÜ OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ soruşturması kapsamında, Maydonoz Döner isimli firmaya üçüncü dalga operasyonunda, 8 ilde 63 kişi gözaltına alındı. Maydonoz Döner’in yetkililerinin kendi hesaplarından ve şirket hesaplarından örgütten kopmaları önlemek için FETÖ iltisaklı, KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen gibi birçok kişiye “bağış, kâr payı, hisse bedeli, elden alınan borç” açıklamalı para transferleri gerçekleştirdikleri belirtildi. MASAK raporunda, 29 Maydonoz Döner şubesinin ortaklık bilgisi ve SGK kaydı olmayan, geçmişte FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayriresmi ortaklık verdiği kaydedildi.