FETÖ’ye mahrem yapı operasyonu

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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmalarında etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ifadelerinde adları geçen 20 kişiyle ilgili araştırma yürüttü. 10 kişinin TSK mahrem yapılanması içinde ortaokul ve lise öğrencilerini askeri okullara hazırladıkları, örgütsel imamlık yaptıkları belirlendi. Bu kişilerin, örgütsel iletişim modellerinden büfe/ankesör aramaları üzerinden irtibat kayıtlarının olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan diğer kişilerin de İstanbul bölge yapılanmasında sorumlu düzeyde oldukları ve örgütün hiyerarşik yapılanmasında yer aldıkları belirlendi. Bu kişilerin kendi adlarına olmayan GSM hatları üzerinden ByLock kullanıcısı da oldukları tespit edildi.

İstanbul merkezli Aydın, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Mersin, Tekirdağ’da dün sabah eşzamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 5’i aktif kamu personeli 18 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi adreslerinde bulunamadı. Gözaltına alınanlar sorgulanırken, 2 kişi aranıyor.