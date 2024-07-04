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FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonu! Bakan Yerlikaya: 108 şüpheli yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#FETÖ#Kıskaç
FETÖye Kıskaç operasyonu Bakan Yerlikaya: 108 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 17:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-20 operasyonlarında 108 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Adıyaman, Antalya, Aksaray, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muş, Sakarya, Sinop, Siirt, Şırnak, Tokat ve Uşak'ta FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-20” operasyonlarında şüphelilerin;

FETÖye Kıskaç operasyonu Bakan Yerlikaya: 108 şüpheli yakalandı

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Örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,

Örgütün “Gaybubet Evi” olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklandıkları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları,

İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

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#Bakan Yerlikaya#FETÖ#Kıskaç

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