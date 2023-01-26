FETÖ’ye itirafçı baskını

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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün çalışmasında, itiraflarda adları geçen kişilerinEmniyet ve askeri yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri anlaşıldı. Bölge yapılanmaları içinde sorumlu düzeyde görev aldıkları, himmet verdikleri, Bankasya’da hesaplarının bulunduğu ve örgütle iltisaklı şirketlerde SGK kayıtlarının olduğu tespit edildi. Ayrıca örgütsel iletişim modeline uygun ankesörlü hatlar üzerinden arama yaptıklarına dair bilgilere de ulaşıldı.

KAMU PERSONELİ DE VAR

Araştırma yapılan örgüt üyelerinden bazılarının farklı mesleklerden aktif görevli kamu personeli oldukları da saptandı. Yapılan tespitlerin ardından dün sabah 11 örgüt üyesinin yakalanması için eşzamanlı operasyon başlatıldı. 10 kişi gözaltına alındı. 1 kişi ise adresinde bulunamadı.