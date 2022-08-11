FETÖ'ye 'himmet' operasyonu

Haberin Devamı

İsimleri belirlenen kişiler ayrıca itirafçı ifadelerinde de yer alıyordu. Bank Asya’yı fonlamaya yönelik hesap açtıkları ve çok sayıda şüpheli işlem yaptıkları, KHK ile kapatılan PAK Eğitim İş Sendikası’na üye oldukları, ByLock kullandıkları ve örgütün tepe yönetimiyle HTS kayıtlarının olduğu iddia edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 kişiyi İstanbul’da, iki kişiyi de şehir dışında yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı.