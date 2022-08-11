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FETÖ'ye 'himmet' operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#Bylock#Operasyon
FETÖye himmet operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ soruşturmasında, bazı kişilerin örgüte kurban ve himmet adı altında para verdikleri ve sohbetlere katıldıkları tespit edildi.

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İsimleri belirlenen kişiler ayrıca itirafçı ifadelerinde de yer alıyordu. Bank Asya’yı fonlamaya yönelik hesap açtıkları ve çok sayıda şüpheli işlem yaptıkları, KHK ile kapatılan PAK Eğitim İş Sendikası’na üye oldukları, ByLock kullandıkları ve örgütün tepe yönetimiyle HTS kayıtlarının olduğu iddia edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 kişiyi İstanbul’da, iki kişiyi de şehir dışında yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı.

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#FETÖ#Bylock#Operasyon

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